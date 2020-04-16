【紓困措施】第一期工資補貼計劃將於５月底前接受申請

《經濟通通訊社１６日專訊》立法會財委會明天開會，將審議政府新一輪防疫抗疫措施撥款

申請。政府預計有２６萬名僱主合資格申請補貼，政府將適時公布第二期補貼的申請時間，再預

計補貼可以９月發放，以支付９月至１１月的工資，政府正諮詢相關持份者以落實申請及補貼發

放機制的細節。

根據政府向立法會提交文件，預計支援僱主支付工資的保就業措施，將於５月底前接受申請

，６月首星期截止，期望在６月內可向僱主發放第一期的補貼。（ｂｎ）

