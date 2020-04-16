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16/04/2020 18:04

【企業盈警】中國外運料今年首季淨利潤按年跌５０％至６０％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國外運（００５９８）發盈警，預期今年第一季度的淨利潤
將按年減少５０％至６０％。
　　公司指，預期首季業績下跌，主要由於受新冠肺炎疫情影響，中國進出口貿易按年下滑，公
司出口相關的業務量亦有所下降，導致期內公司收入和毛利按年下跌；同時公司的整體期間費用
相對固定，且來自合聯營公司的投資收益按年有所下降。（ｓｋ）

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