《小傳日記》藍戰士失意，錢莊再下試，ＱＱ股價起，穩守二萬四

《小傳日記》雖然花旗「孖屐」呢期都積極反彈，但３月零售數據就一盤冷水撥埋去，嚇到

隔晚花旗個市腳都軟埋，道指回吐逾４００點。今日香江魚缸都潛水，恆指低開１１９點之後跌

勢加劇，好快已經穿咗二萬四關，低見２３８５４點，跌２９０點。今日香江同神州錢莊股都跌

得幾甘下，好彩有ＱＱ（００７００）頂住，加上濠賭佬略有升勢，銀娛（０００２７）、金沙

（０１９２８）都升逾１巴仙，頂返恆指上二萬四，尾市都係關口上上落落咁，最終恆指都叫宏

得住，收報２４００６點，跌１３８點或逾半巴仙，主板成交１０５８﹒４３億銀，按日跌半成

。國企指數報９６７２點，跌５２點或逾半巴仙。

神州Ａ場就獨領風騷繼續升，上證綜指報２８１９點，升８點或近半巴仙；深證成指報

１０４７０點，升５３點或逾半巴仙。兩市合共成交５９４９﹒８９億人仔。

大隻藍戰士今日表現就差囉，生發發（００３８８）旗下ＱＭＥ打算搞「商品通」，但股價

難撐，潛近１巴仙，報２４４﹒８銀。建設銀行（００９３９）潛水近２巴仙，報６﹒１銀；中

移動（００９４１）跌逾１巴仙，報６０﹒１５銀；ＡＩＡ（０１２９９）回吐逾１巴仙，報

６９﹒４５銀。ＱＱ（００７００）一支獨秀揚兼炒季績臨近，升破４０５銀「南非頂」，踢高

近３巴仙，報４０６﹒８銀。



＊大行齊拋貨大象股價挫，磚頭佬疲弱九置向下削＊



大象（００００５）呢期真係多事端，班苦主大聯盟仲係度喊緊，又有報道話原來佢係新加

坡興隆集團嘅債主，仲有６億美金收唔返啊！今日股價潛近２巴仙，報３９﹒７銀；小象

（０００１１）微跌近１巴仙，報１３５﹒８銀；東亞銀行（０００２３）跪低逾１巴仙，報

１６﹒７４銀；中銀香港（０２３８８）跌逾１巴仙，報２３﹒８５銀；渣打（０２８８８）最

傷，跣低近４巴仙，報３９﹒４銀。

磚頭佬都唔好過，因為早前錢莊收緊按揭優惠，所以呢期都係回吐為主，會德豐

（０００２０）跌近２巴仙，報５２﹒７銀；恆隆地產（００１０１）挫近３巴仙，報

１６﹒０６銀；長實集團（０１１１３）微跌唔夠半巴仙，報４７﹒１５銀；太古地產

（０１９７２）潛近２巴仙，報２１﹒０５銀；九倉置業（０１９９７）跌近２巴仙，報

２９﹒５銀。



＊蘋果出平機手機佬起飛，自遊行返歸莎莎好弱雞＊



蘋果宣布推新款平價ｉＰｈｏｎｅ ＳＥ，係四年嚟第一款低成本智能手機，港紙賣

３３９９銀起，聽日開始預訂，下星期五（２４日）開始發貨，唔知炒唔炒得起呢？而一班相關

概念股就表現唔差，鴻騰精密（０６０８８）抽高逾１巴仙，報１﹒８銀；比亞迪

（００２８５）炒高逾５巴仙，報１６﹒１２銀；高偉電子（０１４１５）起哄升近４巴仙，報

２﹒０３銀。美銀之前下調瑞聲（０２０１８）目標價，話佢復工成本較高同終端需求疲軟，受

影響程度甚至高過同行，都收跳近１巴仙，報３８﹒８銀。舜宇（０２３８２）撻低近２巴仙，

報１０９﹒７銀。

政府公布上個月訪港旅客約８﹒２萬人次，按年蒸發９９巴仙，拖累本地零售齊齊碌低，莎

莎（００１７８）今年首季營業額按年無咗五成六，全日碌低近１巴仙，報１﹒２７銀；對手卓

悅（００６５３）平收，報０﹒１１４銀；周大福（０１９２９）唔見近２巴仙，報６﹒１２銀

；周生生（００１１６）撻低逾２巴仙，報７﹒５銀。有傳思捷環球（００３３０）喺今年中要

摺埋神州所有門店，今日平收，報０﹒７１銀。



＊天降定心丸融創價仍軟，大行唔睇好內險變虧佬＊



噚日傳神州評估緊內房發債還債風險，嚇到融創（０１９１８）無咗７巴仙，花旗就大派定

心丸，認為佢喺降低財務成本及資產處置方面取得進展，相信公司今年盈利增長可以有一成，融

創照跣低近１巴仙，報３３﹒２５銀。潤地（０１１０９）碌低逾１巴仙，報３１﹒５銀；中海

外（００６８８）跳高１格，報２５﹒６５銀；龍湖（００９６０）抽高近２巴仙，報３７﹒５

銀。「四條三」恆大（０３３３３）以逾６８億人仔底價投得廣州番禺地塊，話要起專業足球場

，觀眾席至少有８萬個位，今日唔見近１巴仙，報１３﹒５銀。

神州銀保監就《保險代理人監管規定（徵求意見稿）》再次公開徵求意見，可能取消保險專

業代理公司、保險兼業代理機構許可證嘅三年有效期規定，不過內險佬難敵大市頹勢，財險

（０２３２８）潛逾２巴仙，報７﹒０６銀；人保（０１３３９）滑近１巴仙，報２﹒４７銀；

眾安在線（０６０６０）無咗逾２巴仙，報２６﹒２５銀；摩通近日分別削國壽（０２６２８）

及平保（０２３１８）目標價，國壽目標價跌近三成三，平保遭降兩成三，國壽滑逾１巴仙，報

１５﹒４４銀，平保唔見近１巴仙，報７６﹒１５銀。請請！



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