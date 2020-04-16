  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/04/2020 15:11

【全球放水】南韓擬向家庭緊急派發現金，共涉近８萬億韓圜

　　《經濟通通訊社１６日專訊》南韓政府今日宣布第二項補充預算，涉資７﹒６萬億韓圜，
主要用於向受疫情影響的家庭緊急派發現金，金額高於最初預計７﹒１萬億韓元。
　　據財政部聲明指，款項將通過電子貨幣、禮券或其他方式分發予１４８０萬中低收入家庭，
具體不包括收入於各國首三成家庭，部分家庭將獲得約１００萬韓圜。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下16/04/2020
【世紀戰疫】資本主義、物質至上掀反思潮? 全球社福將構新契約
剖析天下16/04/2020
【世紀戰疫】新冠病毒重劃歷史分野 全球化趨勢將變
中國故事16/04/2020
【經濟失速】中國明公布首季GDP 料創有紀錄以來首次負增長
FOCUS16/04/2020
【FOCUS】「搵笨」增持美債? 數字貨幣留後著
生財有道16/04/2020
《開市Good Morning》林家亨：恒指步中期調整惟勿恐慌
中國故事16/04/2020
【海航動向】6點半通知9點半表決 海航為自救炮製玩火一夜
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - OxyAIR Mask HK 發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金