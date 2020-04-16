【新冠肺炎】施羅德：內地股票中長期配置價值較固定收益資產優勝

《環富通基金頻道１６日專訊》施羅德投資管理（上海）多元化資產基金經理周勻表示，新

型冠狀病毒疫情自３月份以來在海外持續爆發，為全球經濟活動以及金融市場帶來較大的衝擊，

而流動性短缺更進一步觸發了各類風險資產及避險資產的拋售。

在中國內地方面，現時的宏觀流動性仍然充裕，企業信貸亦繼續維持寬鬆政策。隨著復工陸

續完成，財政政策亦將發揮更重要的作用，支持各類新舊基建項目動工，並適度刺激國內消費需

求。然而，受到疫情影響，未來幾個季度的國外需求或會面臨較大的壓力，內需能否快速回暖同

樣存在不明朗因素。該行認為國內經濟在未來一段時間或將緩慢回暖，因此出現Ｖ型反彈的可能

性較低。

市場方面，經過３月份的調整後，Ａ股的估值已回落，中長期的相對價值較固定收益類資產

為高。短期內，海外疫情持續發酵以及國內二次爆發的可能性均可能繼續壓制風險偏好，市場或

難以單邊上行。

債券方面，目前國債和政策性銀行金融債券的孳息率已處於歷史低位，但在海內外疫情發展

及以及管控措施帶來的經濟影響尚未明朗的大環境下，利率短期內難以大幅反彈，因此依然可以

較好地對沖尾部風險。企業債券方面，息差自底部輕微反彈，在目前流動性充裕，信貸寬鬆的大

環境下，企業債券的風險收益比率依然較高。

整體而言，該行認為內地股票的中長期配置價值將較固定收益類資產優勝。同時，短期內的

市況仍將較為波動，透過多元化資產策略作出均衡配置將有助應對。（ｈｏ）

