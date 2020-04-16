騰訊獨力撐大市，港股全日跌１３８點報２４００６點，險守兩萬四

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美國公布上月零售銷售及製造業產出均遜預期，美股結束

四連升，港股今早跟隨外圍低開１１９點報２４０２５點，隨後一開市便已失守兩萬四，加上，

本地地產股回吐，而本地銀行股則受累新加坡石油巨頭財困，拖累港股最低見２３８５４點，跌

２９０點。

午後，美股三大指數期貨由跌轉升，道指期貨一度漲兩百點，股王騰訊（００７００）亦獨

力撐市，港股跌幅曾收窄至４２點，報２４１０２點。最終全日收報２４００６點，險守兩萬四

，跌１３８點或跌０﹒５８％，主板成交１０４２﹒０３億元，較上日少約５％。國企指數報９

６７２，跌５２點或跌０﹒５４％。

Ａ股兩市低開高收。上證綜合指數報２８１９點，升８點或升０﹒３１％。深證成份指數報

１０４７０點，升５３點或升０﹒５１％，兩市合計成交５９４９﹒８９億元人民幣，較上日減

少７﹒２％。

重磅股方面，騰訊（００７００）獲交銀國際上調今明兩年收入預測，收市抽高２﹒９９％

，報４０６﹒８元，冠藍籌，單隻貢獻恆指７８點升幅；港交所（００３８８）下滑０﹒８９％

，報２４４﹒８元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒２１％，報６９﹒４５元；平保

（０２３１８）走低０﹒８５％，報７６﹒１５元；建行（００９３９）挫１﹒７７％，報

６﹒１元；中移動（００９４１）下跌１﹒２３％，報６０﹒１５元。



＊新加坡石油巨頭財困，匯控、渣打失４０元＊



據外電報道，新加坡石油巨頭之一興隆集團財困，其債主涉及十家銀行包括匯控

（００００５）、新加坡三大銀行、渣打集團（０２８８８）等，周二商討其財務狀況，本地銀

行股受壓。匯控挫２﹒２２％，報３９﹒７元；渣打插３﹒５５％，報３９﹒４元；恆生銀行

（０００１１）下滑０﹒９５％，報１３５﹒８元；東亞銀行（０００２３）跌１﹒１８％，報

１６﹒７４元；中銀香港（０２３８８）走低１﹒２４％，報２３﹒８５元。

早前有指多家銀行逐步收緊按揭息率及回贈等優惠，本地地產股回吐。恆隆地產

（００１０１）挫２﹒７８％，報１６﹒０６元，為全日表現最差藍籌；九龍倉置業

（０１９９７）下跌１﹒６７％，報２９﹒５元；恆基地產（０００１２）企穩，報３１﹒９５

元；新世界發展（０００１７）軟０﹒６７％，報８﹒８５元；會德豐（０００２０）走低

１﹒８６％，報５２﹒７元

莎莎國際公布第四季度銷售下跌逾五成六，全日軟０﹒７８％，報１﹒２７元。本地其他零

售股普遍走低，Ｉ﹒Ｔ（００９９９）挫２﹒９６％，報１﹒３１元；ＣＥＣ國際控股

（００７５９）升３﹒１７％，報０﹒６５元；佐丹奴國際（００７０９）微升０﹒６８％，報

１﹒４９元；先施（００２４４）企穩，報０﹒２８５元。



＊新經濟股續領風騷，內房個別走龍湖反彈＊



以ＡＴＭ為主的科網股本日造好。除上述提及的騰訊外，阿里巴巴（０９９８８）將集團資

源注入斑馬網路，搶佔網聯車市場，以全日高位收，漲２﹒４８％，報２０２﹒８元；美團點評

（０３６９０）升１﹒０２％，報９８﹒８５元；閱文集團（００７７２）上揚２﹒３６％，報

３０﹒４元；同程藝龍（００７８０）漲２﹒６８％，報１２﹒２４元。

乳業股跑出，中國飛鶴（０６１８６）抽升６﹒５％，報１４﹒７４元；現代牧業

（０１１１７）漲１﹒２３％，報０﹒８２元；原生態牧業（０１４３１）上升５﹒７７％，報

０﹒２７５元；澳優（０１７１７）走高２﹒９％，報１２﹒７６元；蒙牛乳業（０２３１９）

則軟０﹒５４％，報２７﹒８５元。

內房股偏Ｆ軟，中國恆大（０３３３３）以６８﹒１億元人民幣奪地建大型足球場，下滑

０﹒７４％，報１３﹒５元；花旗唱好融創（０１９１８），惟跌０﹒７５％，報３３﹒２５元

；龍湖（００９６０）遭主要股東增持４２０萬股，反彈１﹒７６％，報３７﹒５元；萬科企業

（０２２０２）下跌１﹒９６％，報２５元；華潤置地（０１１０９）走低１﹒１％，報

３１﹒５元。（ｆｚ）

