《鍾之日記》ＧＤＰ明揭盅，萎縮疑慮擾信心

《鍾之日記》４月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中國明日（１７日）上午公布首季ＧＤＰ數據，市場關注切新冠肺炎疫情下對經濟影響。機

構預測中，標普悲觀預料中國首季ＧＤＰ負增長１３％，中資投行的中金亦料首季ＧＤＰ跌

９﹒３％，《路透》綜合５７家機構預測顯示，預計首季ＧＤＰ按年萎縮６﹒５％，為１９９２

年有紀錄以來首次負增長。《法新社》對１４家機構分析師所作的調查更悲觀，料首季ＧＤＰ將

萎縮８﹒２％。

祖國股市今早維持好淡角力，午後在電氣設備、互聯網等板塊帶動下明確止跌轉升，滬綜指

收升０﹒３１％，二千八失而復得，報２８１９﹒９４；深成指收升０﹒５１％。觀望重要經濟

數據公布，入市意欲有所降低，兩市全日成交５９５０億元人民幣，較上日減少７﹒２％。

值得一提的是，人民銀行在４月７日起將金融機構的超額存款準備金利率從０﹒７２％下調

至０﹒３５％，以令商業銀行在人行的存款收益減少，鼓勵資金更多投放信貸。人行此舉的實際

影響開始浮現，今日Ｓｈｉｂｏｒ隔夜下行９﹒９個基點報０﹒７０２％，首破０﹒７２％，即

調整前的超額準備金利率走廊下限被突破，但０﹒７０２％仍然顯著高於目前的超額準備金利率

０﹒３５％。



＊騰訊獨力撐市，恆指險守兩萬四＊



香江魚缸今早跟隨外圍低開１１９點報２４０２５點，隨後一開市便已失守兩萬四，加上本

地地產股回吐，而本地銀行股則受累新加坡石油巨頭財困，拖累港股最低見２３８５４點。午後

，美股三大指數期貨由跌轉升，道指期貨一度漲兩百點，股王騰訊（００７００）亦獨力撐市，

港股最終全日收報２４００６點，險守兩萬四，跌１３８點或跌０﹒５８％，主板成交

１０４２﹒０３億元，較上日少約５％。

騰訊獲交銀國際上調今明兩年收入預測，收市抽高２﹒９９％，報４０６﹒８元，冠藍籌，

單隻貢獻恆指７８點升幅。



＊獅城油企債仔陷財困，匯控再失守４０蚊＊



油價暴跌令油企債務風險升溫，據外電引述消息報道，新加坡石油巨頭之一興隆集團財困，

其銀行債務至少達３０億美元。十家銀行包括匯控（００００５）、新加坡三大銀行、渣打集團

（０２８８８）、德意志銀行等於周二（１４日）商討其財務狀況。３０億美元的債務中，以匯

豐佔比最大，約６億美元，折合約４６﹒８億港元。

另一方面，匯控早前除淨後宣布取消第四季度派息，以及今年度的大部分派息，除了惹來各

界口誅筆伐，亦令其股價陷入弱勢。建行（００９３９）憑藉５﹒６厘的股息，獲北水力撐，今

年來累計吸資５４１億元，不計大型股東等持股，流通市值達６７１９億元，恆指佔比

８﹒４４％，首次超越匯控，晋身第三大恆指權重股。而匯控佔恆指比重約８﹒３％，屈居恆指

第四。

匯控今日再度失守４０元大關，收市報３９﹒７元，挫２﹒２％，拖低恆指約４５點。而匯

控的第二大股東中國平安（０２３１８）今日亦軟０﹒８％，報７６﹒１５元。



＊國泰沉淪載客減九成，一日坐不滿一架飛機＊



繼上年反修例風暴帶來的內地監管陰霾後，國泰航空（００２９３）在今年要面對更可怕的

低氣壓風暴，隨著新型冠狀病毒肺炎疫情在全球肆虐，公司客運業務遭遇前所未有的打擊。國泰

公布，國泰航空與國泰港龍航空於３月載客量只有３１﹒１１萬人次，按年大跌９０％，乘客運

載率下跌３４﹒６個百分點至４９﹒３％，以可用座位千米數計算的運力則下跌７３﹒２％。

至於兩航空公司上月運載的貨物及郵件合共１１﹒９３萬公噸，跌３５﹒６％，運載率上升

９個百分點至７７﹒４％。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌３７﹒２％。

集團顧客及商務總裁林紹波展望，疫情大流行帶來的經濟影響持續加劇，實不能預計消費者

需求何時恢復。乘客預訂機位的情況未見起色。該集團預期４月份的日均載客量會少於１０００

人（往常集團每天載運約１０萬名乘客），而本星期較早一天，載客量只有３０２人，連一架

Ａ３８０客機都裝不滿。國泰表示，在４月和５月，該集團只會營運少數基本的客運航班，相當

於正常運力的３％。集團會採取一切可行措施，在未來數月削減開支和保留現金，確保集團渡過

這場風暴。

盡管國泰損失慘重，但也盡在股民預料之中，全日股價仍升０﹒９％，報９﹒０１元。



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