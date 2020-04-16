【新冠肺炎】疫情衝擊經濟，Ｇ２０將採取政策工具應對

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》二十國集團（Ｇ２０）主席國沙特主持召

開了Ｇ２０財長和央行行長視頻會議，討論協調應對疫情對全球經濟的影響。人行副行長陳雨露

出席上述會議並發言。

會議核准了《Ｇ２０關於應對新冠肺炎疫情的行動計劃》，同意將共同採取各類政策工具應

對疫情對經濟的衝擊，維護金融穩定，同時為全球經濟有力復甦創造積極條件。會後發布了

《Ｇ２０財長和央行行長公報》。

