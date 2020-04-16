【經濟失速】中國明公布首季ＧＤＰ，料創有紀錄以來首次負增長

《經濟通通訊社記者趙嘉駿１６日報道》中國自１月底爆發新冠肺炎疫情以來，重創全國經

濟，目前本土疫情趨穩，重災區湖北武漢亦在４月８日正式解封，全國各行各業早已吹起「復工

復產」的號角。雖然乍看國內形勢一片大好，但經濟數據往往最客觀殘酷。今年全國兩會延期至

今仍未聞復開消息，官方未就今年經濟目標表態，而國家統計局明天（１７日）將公布今年首季

ＧＤＰ，經濟「負增長」是意料中事。

機構預測中，標普料中國首季ＧＤＰ負增長１３％最為悲觀，中資投行的中金料首季ＧＤＰ

跌９﹒３％，《路透》綜合５７家機構預測顯示，預計首季ＧＤＰ按年萎縮６﹒５％，為１９９

２年有紀錄以來首次，全年ＧＤＰ則增長２﹒５％。

《路透》調查指，第二季疊加海外疫情蔓延帶來的二次衝擊，預計經濟增速只能回升至

３﹒５％。若海外疫情能在４至５月得到控制，下半年隨著經濟逐漸恢復常態，預計第三、四季

增速能達到５﹒９％和６﹒３％。

此外，評級機構標準普爾表示，中國疫情似乎已基本得到控制，經濟活動開始恢復，但步伐

慢過預期，估計中國首季經濟按年收縮１３％，但第２季有望重拾增長。標普早前已三度下調中

國全年ＧＤＰ預測，由年初的５﹒７％先後下調至５％、４﹒８％及最新的２﹒９％。



＊環球或陷大蕭條以來最大衰退，ＩＭＦ料今年中國經濟增長１﹒２％＊



為壓制疫症蔓延，多國都實施「鎖國封城」的措施。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）最新的《

世界經濟展望》指出，「大封鎖」將令環球經濟經歷大蕭條以來最大的衰退，嚴重程度已經超過

了十多年前的全球金融危機。ＩＭＦ預計今年全球經濟將萎縮３％。而對比上一次經濟衰退是２

００９年的全球經濟萎縮０﹒１％。

ＩＭＦ對今年中國經濟增長預測為１﹒２％，較去年的６﹒１％顯著放緩，但料明年急速反

彈至９﹒２％。不過ＩＭＦ強調，在疫情衝擊下，中國金融狀況相對其他國家穩定，但面對疫情

、經濟增長放緩，個別環節金融壓力增加。



＊表列機構對中國首季及全年經濟預測＊



機構 首季ＧＤＰ預測 全年ＧＤＰ預測

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標普 －１３﹒０％ ＋２﹒９％

中金 － ９﹒３％ ＋２﹒６％

高盛 － ９﹒０％ ＋３﹒０％

美銀美林 － ６﹒０％ ＋１﹒５％

瑞銀 － ５﹒０％ ＋１﹒５％

渣打 － ４﹒２％ ＋４﹒０％

野村 ＋ ０﹒０％ ＋４﹒８％

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