【經濟失速】人行連環放水，政府力谷消費，惟外需前景悲觀



《經濟通通訊社記者趙嘉駿１６日報道》內地明天（１７日）公布今年首季ＧＤＰ，在新冠

肺炎疫情衝擊下，市場預期首季ＧＤＰ萎縮６﹒５％，為１９９２年有紀錄以來首次。

人民銀行貨幣政策委員馬駿此前已建議，今年不應再設定ＧＤＰ增長目標，他認為實現４－

５％增速的難度也很大，尤其是要定在原來的６％增速左右的目標，很可能實現不了，最後被迫

搞「大水漫灌」。人行委員劉世錦也認為今年能保持適度正增長就是「勝利」。



＊人行加碼放水，年內已降準三次＊



全球資本市場在３月崩潰，投資者恐慌情緒高企，美國聯儲局在３月２３日祭出無限ＱＥ（

量化寬鬆）措施救市。雖然人民銀行貨幣政策司司長孫國峰曾經重申，暫時沒有進行ＱＥ的必要

和可能，但人行近期亦頻頻加碼放水，包括在今年三次實施降準，以及先後下調多個貨幣政策工

具的操作利率，以引導更多活水流入市場。

人行早在１月初，下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點。３月１６日，實施普惠金融

定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準０﹒５至１個百分點；對符合條件的股份制商業銀行

再額外定向降準１個百分點。４月７日金融機構的超額存款準備金利率從０﹒７２％下調至

０﹒３５％，４月１５日及５月１５日分兩次對中小銀行定向降準１個百分點。雖然人行一直不

減息，但以下調不同的幣策工具利率，收減息之效。

春節開市後，人行在兩個月內的兩次下調逆回購操作利率，先在２月初，將７天逆回購中標

利率由２﹒５％降至２﹒４％，１４天期利率由２﹒６５％降至２﹒５５％；後在３月末，將７

天逆回購中標利率再下調２０基點至２﹒２％。人行同樣兩次出手調低「麻辣粉」（中期借貸便

利、ＭＬＦ）的利率，在２月中旬下調１年期ＭＬＦ利率１０個基點至３﹒１５％；再在昨天（

１５日）提前開展千億ＭＬＦ，利率再調低２０基點至２﹒９５％。

而自去年８月改革後，內銀要全面以貸款市場報價利率（ＬＰＲ）作為貸款的定價參考，人

行在２月下調年及５年期ＬＰＲ將分別跌至４﹒０５％及４﹒７５％。而「麻辣粉」昨日再減息

，市場預期本月ＬＰＲ再有下行空間。



＊消費券效應逾１０倍，汽車市場成關鍵＊



為減輕疫情對經濟的打擊，相較於港、澳特區政府都採取全民派錢的方式以解市民燃眉之急

，內地多個省城則以發放「消費券」來刺激消費，涵蓋餐飲、零售、旅遊、汽車等各種行業。多

數消費券都設置使用門檻，例如消費１００減２０，或規定在特定地點使用。據《人民日報》統

計，目前已有杭州、寧波、南京、嘉興、濟南、青島等多個城市以及浙江、遼寧、江西、河北、

安徽等多個省份發放或計劃發放消費券。

商務部新聞發言人高峰在４月９日透露，目前已有７個省２０多個地市組織發放多種形式

的消費券，在短期內取得了積極成效。例如，杭州發放的消費券已核銷２﹒２億元人幣，帶動

消費２３﹒７億元人幣，乘數效應達１０﹒７倍。

作為佔社會消費品零售總額１０％的消費項目，而目前「穩消費」的戰略重地必然在汽車市

場。上月底舉行的國務院常務會議決定，將新能源汽車購置補貼和免徵購置稅政策延長２年。對

二手車經銷企業銷售舊車，從５月１日至２０２３年底減按銷售額０﹒５％徵收增值稅。

而目前已經有包括北京、天津、上海、重慶、廣東、浙江等２０多個省、直轄市、自治區已

出台促進汽車消費的政策。政策包括放寬汽車限購政策、實施新車消費補貼、促進「以舊換新」

等。

商務部數據顯示，今年３月下旬，重點監測零售企業汽車銷售額比２月下旬增長８﹒９％。

中國汽車流通協會統計顯示，３月份乘用車銷售１０４萬輛，比２月份增幅回升了３７﹒５個百

分點。



＊３月外貿數據空歡喜，外需前景仍悲觀＊



新冠疫情在國際間大範圍擴散，全球累計確診人數更逼近二百萬宗，今次疫情就連歐美列強

的國家，多國經濟均陷入停擺。

惟３月中國的外貿數據看似未有受海外疫情影響，以美元計價３月出口同比下降６﹒６％，

進口降０﹒９％，均好於市場預期。３月貿易順差為１９９億美元，亦多於預期。整個一季度，

出口同比下降１３﹒３％，進口下降２﹒９％，貿易順差１３２億美元。

但國信證券分析認為，海外疫情是在３月中下旬才開始影響經濟活動，因此３月的數據可能

還未充分體現。而海通證券亦指，３月外貿企業復產提升，前期積壓的訂單得以交付，對３月出

口形成拉動，但疫情衝擊下，美國失業率上升、歐日製造業ＰＭＩ創近年新低，外需前景依然悲

觀。

