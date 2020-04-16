【新冠肺炎】全國昨新增確診４６宗，北京出現３宗本土病例

《經濟通通訊社１６日專訊》據國家衛健委最新通報，４月１５日，全國新增確診新冠肺炎

病例４６宗，其中境外輸入個案佔３４宗，１２宗為本土病例，包括廣東５宗，黑龍江４宗，北

京３宗。昨無新增死亡病例；新增治癒出院病例７６宗；新增疑似病例４宗，其中３宗為在上海

的境外輸入個案，１宗在北京的本土疑似病例。

截至４月１５日，全國累計確診病例８２３４１宗，累計死亡人數３３４２人；現有確診病

例１１０７宗，其中重症９５宗；現有疑似病例６３宗；累計治癒出院病例７７８９２宗。

境外輸入現有確診病例８９８宗，其中重症病例４６宗，現有疑似病例６１宗。累計確診病

例１５３４宗，累計治癒出院病例６３６宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例１４５６宗，香港單日再新增４宗至１０１６宗（４５９

人出院，４人死）；澳門維持４５宗（１５人出院）；台灣３９５宗（１３７人出院，６人死）

。

湖北省全面解封後繼續無新增確診病例，全省累計確診維持６７８０３宗；亦無新增死亡病

例，全省累計死亡病例３２２２宗；新增治癒出院病例３３宗，累計至６４４３５宗；現有確診

病例１４６宗，其中重症病例３８宗。目前沒有疑似病例。



＊新增無症狀感染者６４人＊



全國昨天新增無症狀感染者６４人，其中境外輸入個案僅佔３人。當日有６宗轉為確診病例

，其中的２宗為境外輸入個案。當日解除隔離４９人。目前尚在醫學觀察共有１０３２名無症狀

感染者，其中境外輸入佔２１７人。（ａｃ）

