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16/04/2020 09:53

【新冠肺炎】全國昨新增確診４６宗，北京出現３宗本土病例

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據國家衛健委最新通報，４月１５日，全國新增確診新冠肺炎
病例４６宗，其中境外輸入個案佔３４宗，１２宗為本土病例，包括廣東５宗，黑龍江４宗，北
京３宗。昨無新增死亡病例；新增治癒出院病例７６宗；新增疑似病例４宗，其中３宗為在上海
的境外輸入個案，１宗在北京的本土疑似病例。
　　截至４月１５日，全國累計確診病例８２３４１宗，累計死亡人數３３４２人；現有確診病
例１１０７宗，其中重症９５宗；現有疑似病例６３宗；累計治癒出院病例７７８９２宗。
　　境外輸入現有確診病例８９８宗，其中重症病例４６宗，現有疑似病例６１宗。累計確診病
例１５３４宗，累計治癒出院病例６３６宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１４５６宗，香港單日再新增４宗至１０１６宗（４５９
人出院，４人死）；澳門維持４５宗（１５人出院）；台灣３９５宗（１３７人出院，６人死）

　　湖北省全面解封後繼續無新增確診病例，全省累計確診維持６７８０３宗；亦無新增死亡病
例，全省累計死亡病例３２２２宗；新增治癒出院病例３３宗，累計至６４４３５宗；現有確診
病例１４６宗，其中重症病例３８宗。目前沒有疑似病例。

＊新增無症狀感染者６４人＊

　　全國昨天新增無症狀感染者６４人，其中境外輸入個案僅佔３人。當日有６宗轉為確診病例
，其中的２宗為境外輸入個案。當日解除隔離４９人。目前尚在醫學觀察共有１０３２名無症狀
感染者，其中境外輸入佔２１７人。（ａｃ）

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