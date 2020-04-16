【新冠肺炎】黑龍江省長嚴厲批評哈爾濱市防控不力，出現聚集病例

《經濟通通訊社１６日專訊》黑龍江省省長王文濤周三（１５日）主持召開會議，落實省委

常委會部署要求，就哈爾濱市防控工作不力，出現聚集性病例反彈，約談哈爾濱市應對新冠肺炎

疫情工作指揮部主要負責人，嚴肅指出存在的問題，提出嚴厲批評。

王文濤指出，全國疫情防控總體形勢目前持續向好，而哈爾濱卻出現聚集性疫情，反映出哈

爾濱市指揮部對疫情防控重要性及嚴峻形勢認識不足，存在麻痺思想、厭戰情緒和僥幸心理，充

分暴露管控措施不落實，「內防反彈」工作不力，還存在明顯漏洞和問題。

而哈爾濱市長、市應對新冠肺炎疫情工作指揮部總指揮孫喆表示，誠懇接受批評，對省指揮

部提出的整改要求照單全收，將全力查找防控薄弱環節，建立問題清單，盡最大可能切斷傳播路

徑，堅決遏制疫情蔓延擴散。



＊黑龍江省昨增１６宗境外輸入病例，４宗本土病例＊



據黑龍江省衛健委通報，１５日全國新增確診本土病例４宗，新增無症狀感染者１１人，患

者均來自哈爾濱市。截至１５日２４時，累計報告本土確診病例５０５宗，現有確診病例２３宗

，現有無症狀感染者１６人。當日發熱門診診療人數１２１０人。

１５日全省新增境外輸入確診病例１６例，其中境外輸入無症狀感染者轉為確診病例２宗，

均為中國籍，從俄羅斯輸入；新增境外輸入無症狀感染者１人，現有境外輸入無症狀感染者５０

人；新增境外治癒出院病例１宗。截至１５日，累計報告境外輸入確診病例３５６；現有境外輸

入確診病例３５４宗；現有境外輸入疑似病例６宗；累計境外治愈出院病例２宗。（ａｃ）

