【抗疫維穩】廣東推汽車、家電下鄉等專項行動，分析料難達強效果

《經濟通通訊社１６日專訊》廣東省發展改革委等十部門聯合印發了《廣東省關於促進農村

消費的若干措施》，鼓勵汽車整車企業對省內農村居民讓利，在企業讓利基礎上，省級財政對本

省農村居民新購買新能源車或燃油車的，在新能源車使用環節或燃油車購車資金上給予補貼。鼓

勵淘汰國三及以下標準舊車輛，對農村居民在汽車銷售企業以舊換新的，除享受財政補貼外鼓勵

汽車銷售企業給予增值服務。

文件明確提出，鼓勵家電生產企業依托銷售網點開展家電下鄉活動，省級財政對本省農村居

民購買４Ｋ電視機、空調、洗衣機、冰箱、電腦、手機、電飯煲、熱水器等八類家電下鄉產品給

予補貼。《措施》還強調，２０２０年實現該省２０戶以上自然村寬帶網絡全覆蓋；珠三角９市

鄉鎮和粵東粵西粵北縣城實現５Ｇ網絡覆蓋。加快推進農村信息工程進村入戶示範省工程建設。

推動手機生產企業加快推出千元左右級別的５Ｇ手機。

中金公司認為，受疫情影響，各地方政府財政稅收減少，預計出台大規模家電刺激政策能力

不足，經濟較發達，財力雄厚的省份可能會跟進；但如果要達到２００９－２０１１年的強刺激

效果，還需要中央直接刺激。（ｗｌ）

