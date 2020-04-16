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即市新聞

16/04/2020 10:10

【抗疫維穩】廣東推汽車、家電下鄉等專項行動，分析料難達強效果

　　《經濟通通訊社１６日專訊》廣東省發展改革委等十部門聯合印發了《廣東省關於促進農村
消費的若干措施》，鼓勵汽車整車企業對省內農村居民讓利，在企業讓利基礎上，省級財政對本
省農村居民新購買新能源車或燃油車的，在新能源車使用環節或燃油車購車資金上給予補貼。鼓
勵淘汰國三及以下標準舊車輛，對農村居民在汽車銷售企業以舊換新的，除享受財政補貼外鼓勵
汽車銷售企業給予增值服務。
　　文件明確提出，鼓勵家電生產企業依托銷售網點開展家電下鄉活動，省級財政對本省農村居
民購買４Ｋ電視機、空調、洗衣機、冰箱、電腦、手機、電飯煲、熱水器等八類家電下鄉產品給
予補貼。《措施》還強調，２０２０年實現該省２０戶以上自然村寬帶網絡全覆蓋；珠三角９市
鄉鎮和粵東粵西粵北縣城實現５Ｇ網絡覆蓋。加快推進農村信息工程進村入戶示範省工程建設。
推動手機生產企業加快推出千元左右級別的５Ｇ手機。
　　中金公司認為，受疫情影響，各地方政府財政稅收減少，預計出台大規模家電刺激政策能力
不足，經濟較發達，財力雄厚的省份可能會跟進；但如果要達到２００９－２０１１年的強刺激
效果，還需要中央直接刺激。（ｗｌ）

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