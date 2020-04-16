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即市新聞

16/04/2020 09:24

【海航動向】海航集團贏投票輸聲譽，債券本息遞延支付獲通過

　　《經濟通通訊社１６日專訊》海航集團旗下「１３海航債」原本於昨日（１５日）到期，規
模高達１１﹒５億元（人民幣．下同），海航在到期前的１４日晚上使出了前無古人的「神操作
」，突然宣布就債券延期兌付召開持有人大會，由通知、開會、表決到結束僅僅用了數小時，令
許多投資人措手不及。
　　海航集團在一片混亂中獲慘勝，海航公告稱，「１３海航債」持有人會議通過本息遞延支付
議案，該期債券的本息遞延至翌年４月１５日支付。
　　海航集團不惜炮製鬧劇的背後，或是出於必勝的信心。從今次會議的表決票數方面，外界可
看出一些端倪：在海航突擊開會的策略下，投票人（包括債券持有人及代理人）只得３２人，合
計持有債券面值總額共３﹒５１億元，仍佔未償還本金總額的８９﹒９４％，至於有關延期支付
的提案僅得３票贊成，但當中包括了持有大量海航債的大戶，最終提案以９８﹒２６％的超高贊
成率，碾壓投下反對票的２９人。
　　從投票數據不難推測，海航集團突擊開會之前，或已私下與大戶溝通過，所以就算債券持有
人會議情況釀成混亂，哪怕投票率高達九成，結果也不會改變。但外界難以理解的是，海航為何
不提前一些時間籌備會議，而選擇在債券到期的前一晚倉促開會，事後才發信「補鑊」，徒增笑
料，予人觀感極差，更賠上了集團的聲譽。
　　投資人的憤怒反映在海航集團其他債券的價格上，昨日「１５海航債」開盤即遭狂沽，更觸
發臨時停牌，全日債價挫２５﹒７５％，每百元債券在市場上僅值２９﹒１元。（ｅｙ）

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