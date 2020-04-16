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即市新聞

16/04/2020 11:38

【海航動向】債務亂局貽笑大方，海航領導層「甩鍋」批評財務部門

　　《經濟通通訊社１６日專訊》海航集團通過其官方微信公眾號發文《工作要慎終如始，從細
微處著手》，海航集團執行董事長顧剛昨日（１５日）中午召集公司高管會議，除了近期重點工
作部署之外，就債券持有人會議混亂事件，對財務總監及相關人員提出了嚴肅批評。
　　海航集團旗下「１３海航債」原本於昨日（１５日）到期，但集團在到期前一刻使出了「神
操作」，突然宣布就債券延期兌付召開持有人大會，由會議通知、開會、表決到結束僅僅用了數
小時，並通過了有關議案，令許多投資人十分憤怒，甚至指控會議不合法。
　　文章稱，海航集團財務部門沒有做好具體組織工作，對債務兌付困難預告不充分；財務部門
沒有按照集團要求和債權人進行順暢溝通，工作倉促，沒有誠意；在利用網絡會議會議系統時，
沒有做到自己最後退出會議，對參會人員不夠尊重；財務總監作為具體負責人沒有親自參與、親
力親為，沒有做到守土有責；重大事項發生後，沒有第一時間向相關領導匯報，敏感性不足，導
致信息傳遞失真等。
　　文章又透露，集團在會議後刊出的致歉信由執行董事長顧剛親自撰寫，顧剛指致歉書並不足
以表達海航全部的誠意，集團上下都應該更深入地檢討和反思。
　　海南省政府早前牽頭成立聯合工作組進駐海航，工作組表面上沒有接管海航集團，但安排了
海南省國資平台高管顧剛作為集團的「執行董事長」，顧剛空降海航後頻頻公開露面，行蹤極為
高調。（ｅｙ）

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