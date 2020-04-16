【新冠肺炎】廣州外籍無症感染者累計過百，拒不隔離或被遣送出境

《經濟通通訊社１６日專訊》在今日召開的廣州市新聞發布會上，廣州市衛生健康委醫政醫

管處處長夏海暉透露，到目前為止，廣州市外國籍人員累計確診新冠肺炎病例３９例，累計無症

狀感染者１０２例。他表示，廣州鼓勵在穗外籍人員前往定點醫院接受核酸檢測，尤其在疫情前

後有境外旅居史的，可能與新冠肺炎確診病例、疑似病例有接觸的，甚至出現發熱、呼吸道等症

狀的。只要出示有效身份證明文件，符合核酸篩查要求的，就可以接受核酸檢測。

廣州市公安局二級巡視員蔡巍介紹，廣州加強對外籍人士涉疫情違法犯罪案件處置力度：一

是對拒不配合衛生防疫部門開展新冠肺炎調查、拒不提供健康信息、拒不透露行蹤的外國人，首

先對其進行法制宣傳教育。仍不配合的，公安機關將依法傳喚或者強制帶離，進入行政案件辦理

程序。對業主拒不申報外國人住宿登記的，依照法律，予以處罰。

值得關註的是，需採取居家或集中隔離醫學觀察、隔離治療措施，當事人拒不執行的，公安

機關將依法協助衛健部門強制執行；情節嚴重的，依據《中華人民共和國出境入境管理法》視情

依法採取宣布作廢、注銷簽證、限期出境、遣送出境等處理措施。（ｗｌ）

