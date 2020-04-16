【新冠肺炎】工信部：全國規模以上工業企業平均開工率已達９９％

《經濟通通訊社１６日專訊》國家工信部產業政策與法規司司長許科敏今日在國務院聯防聯

控機制新聞發布會上表示，截至４月１４日，全國規模以上工業企業平均開工率已達９９％，人

員復崗率達到９４％。工信部將進一步採取措施，激發內需市場活力，暢通產業鏈循環，抓好重

點地區重點行業復工復產，維護國際供應鏈穩定，推動產業鏈協同復工復產。

工信部中小企業局副局長秦志輝指出，為了幫助中小企業紓難解困、渡過難關，國家出台了

很多政策，涉及到財稅、金融、社保、外貿、就業等多個方面，截至３月底，已對８８００億元

人民幣企業貸款本息實行延期。另外還延長交通運輸和餐飲住宿等企業虧損結轉年限、緩繳住房

公積金。



＊支持發展遠程醫療、在線教育等新模式＊



許科敏又稱，工信部將繼續積極支持發展遠程醫療、在線教育、在線辦公等新模式、新業態

，帶動智能終端消費及服務的消費，加快５Ｇ網絡、大數據、人工智能、工業互聯網、智慧城市

等新型基礎設施建設，跟蹤抓好重大外資項目的落地。同時，對受疫情影響較大、中小企業集中

的紡織服裝、電子信息、汽車零部件等行業開展專題調研，推動扶持中小企業政策落地，研究提

出進一步支持的政策建議。（ｗｌ）

