【抗疫維穩】人行：續通過定向降準再貸款等引導信貸支持實體經濟

《經濟通通訊社１６日專訊》２０２０年一季度是內地實體經濟受疫情影響的承壓期，金融
體系對實體經濟的信貸支持力度明顯加大。人民銀行披露，一季度，各項貸款增加７﹒１萬億元
（人民幣．下同），是季度最高水平。在信貸供給總量增長明顯的同時，信貸結構優化，信貸支
持的針對性和有效性在增強。較多中長期貸款流向製造業、基礎設施和服務業等領域。
人行強調，將通過定向降準、再貸款等政策措施，繼續引導信貸資金支持實體經濟特別是小
微企業的發展，預計小微貸款的規模和覆蓋面將持續較快增長。
＊首季投向製造業中長期貸款新增２６９５億元＊
數據顯示，截至３月末，投向製造業的中長期貸款增速是２０１１年４月以來新高，高技術
製造業中長期貸款繼續較快增長。３月末，製造業中長期貸款餘額４﹒１５萬億元，同比增長
１６﹒７％，增速是２０１１年４月以來新高；其中，高技術製造業中長期貸款餘額８４０２億
元，同比增長３９﹒２％。一季度，製造業中長期貸款新增２６９５億元，同比多增９５６億元
。
同時，基礎設施貸款供給明顯增加。３月末，基礎設施業中長期貸款餘額２２﹒９６萬億元
，同比增長１０﹒５％，比上年同期高１﹒８個百分點。一季度，基礎設施業中長期貸款新增
９７４９億元，同比多增１３１２億元。基礎設施業中長期貸款增速有所回升，主要是由於公共
設施管理業中長期貸款增速同比增長１２﹒９％，比上月末高０﹒９個百分點，明顯回升。
＊３月末普惠小微貸款餘額同比增２３﹒６％＊
與此同時，普惠小微貸款恢復向上增長的趨勢。３月末，普惠小微貸款餘額１２﹒４萬億元
，同比增長２３﹒６％，不僅扭轉了１、２月份增速環比下降的狀況，而且增速比上年同期高
４﹒５個百分點；普惠小微貸款餘額佔各項貸款比重達７﹒７％，比上年同期高０﹒６個百分點
，其中，信用貸款佔１５﹒４％，比上年末高１﹒９個百分點，佔比顯著提高。
貸款支持小微經營主體覆蓋面擴大，增長出現大幅反彈。３月末，普惠小微貸款支持小微經
營主體２７８７萬戶，同比增長２２﹒２％；一季度增加８９萬戶，其中，３月份增加７１萬戶
，比１－２月份的１８萬戶增加明顯，出現了大幅反彈式的恢復性增長。分結構看，一季度單戶
授信１０００萬元以下小微企業增加２１萬戶，個體工商戶和小微企業主增加６８萬戶。
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