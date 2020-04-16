【ＦＯＣＵＳ】「搵笨」增持美債？數字貨幣留後著

【ＦＯＣＵＳ】被橋水創辦人達里奧稱為「瘋子才持有」的美國國債，２月意外再獲中國大

手增持１３７億美元，規模錄２０１７年８月來單月最大；而就在周三（１５日），摩通、高盛

、美銀等花旗國七大銀行不約而同宣布提取巨額壞賬撥備，總計達２７０億美元，相當於去年同

期的４倍。

中國看起來頗顯「搵笨」地為美聯儲以「ｉｎ Ｇｏｄ ｗｅ ｔｒｕｓｔ」名義瘋狂加印

的綠紙埋單，但最新消息就指，央媽醞釀５年的數字貨幣（ＤＣＥＰ）已初步擬定在雄安、深圳

、成都、蘇州進行首批試點；巧合的是，盛傳下任特首黑馬的金管局前總裁陳德霖，退任後首開

腔倡議，成立由內地、香港、日、韓４地貨幣為基礎的數碼貨幣。



＊華爾街狂計提撥備，印鈔機勢難停＊



自聯儲３月２３日拍板啟動「無限ＱＥ」，其資產負債表已較２月底膨脹近５０％，最新突

破６萬億美元。全球最大對沖基金橋水的創辦人達里奧周三就指，「瘋子才持有債券

（ｙｏｕ’ｄ ｂｅ ｐｒｅｔｔｙ ｃｒａｚｙ ｔｏ ｈｏｌｄ ｂｏｎｄｓ）」，質疑瘋

狂印錢模式下，債券有何吸引。

不過，花旗國財政部的數據顯示，中國２月增持美債１３７億美元，總持倉升至１﹒１萬億

美元的４個月高點；更激進的日本，當月增持逾５６０億美元，以１﹒２７萬億美元穩居最大債

主。分析師普遍對１、２月正處抗疫進行時的中國連續兩個月增持美債表示驚訝，不過數據顯示

，３月前三周，海外央行拋售美債規模逾千億美元。

聯儲的印鈔機勢難停止（機構預計其負債表年底前升穿９萬億美元），從華爾街銀行巨頭的

動向可見一斑。就在昨日，摩通、高盛、美銀、花旗等７間大銀行不約而同宣布提取巨額壞賬撥

備，總計達２７０億美元，相當於去年同期的４倍。鑒於第二季的壞帳衝擊恐較第一季更甚，加

上目前提取撥備佔貸款餘額的比例遠不及金融海嘯時的一半，倘若各銀行最後不堪壞帳損失，最

後的救市者無疑只能再落到聯儲頭上。



＊陳德霖倡建中港日韓數碼貨幣系統＊



聯儲以「ｉｎ Ｇｏｄ ｗｅ ｔｒｕｓｔ」名義發行的綠紙，信譽會否終極崩盤尚未可知

，密切留意央媽未來增減持美債動向之外，亦需緊盯國內數字貨幣（ＤＣＥＰ）進展。最新消息

就稱，醞釀５年的數字貨幣（ＤＣＥＰ）已初步擬定在雄安、深圳、成都、蘇州進行首批試點。

據網上流傳的農行數字貨幣錢包設計圖，主要功能包括「掃碼支付」、「匯款」、「收付款

」、「碰一碰」四大常用功能，其中「碰一碰」更與較早時人行支付結算司副司長穆長春透露的

「收支雙方都能離線支付」一致。

無巧不成書的是，盛傳下任特首黑馬的金管局前總裁陳德霖，退任後首開腔倡議，成立由人

民幣、港幣、日圓、韓圜一籃子貨幣組成的數碼貨幣，「由４地貨幣支持，以全額作儲備」，實

現支付網絡和企業電子錢包系統。

一場肺疫，激起供應鏈「去中國化」暗湧之餘，是否也正開啟「去美元化」的征途？近日從

「新債王」岡拉克、安聯首席經濟顧問Ｍｏｈａｍｅｄ Ｅｌ－Ｅｒｉａｎ，到大摩首席美股策

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摘聯儲騎劫自由市場，或可預見一場大變革將至。

