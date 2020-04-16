【世紀戰疫】新冠病毒重劃歷史分野，７０年全球化趨勢將變

《經濟通通訊社記者俞瑾１６日報道》一場新冠肺炎疫情，迄今感染逾２００萬地球村村民

，如紐約「亡魂之島」的無數末世鏡頭，經社交媒體滾雪球式傳播擴散，於物理的封城、閉關、

鎖國之外，更深深衝擊世俗價值，誓要重新將歷史劃分為Ｂ﹒Ｃ﹒（Ｂｅｆｏｒｅ

Ｃｏｖｉｄ－１９）和Ａ﹒Ｃ﹒（Ａｆｔｅｒ Ｃｏｖｉｄ－１９）。

無論今次肺疫將於多遠的可見將來受控，一兩年、三五年乃至過十年，其引發的政治和經濟

動盪恐將持續幾代人－－中美文明競合、全球產業鏈轉移、虛擬世界崛起……對中國來說，其「

中國模式」將畢其功於一役（抗疫），還是將不可避免直面全球「去中國化」？



＊中國全球救援，惟美日齊籲搬資回朝＊



３８﹒６億隻口罩、２８０萬個檢測盒、１﹒６萬台呼吸機……最先撫平疫情感染曲線的中

國，過去一個月正以舉世無雙的防護物資全產業鏈，發起全球人道主義救援「閃電戰」。不過，

「及時雨」般的出口，以及各國為中國製造口罩、防護服爭崩頭的熱鬧，並未阻斷一股「逆全球

化」、「產業鏈轉移」的思潮悄悄湧起。

就在上周五（１０日），白宮首席經濟顧問庫德洛公開呼籲，華府應百分百資助所有從中國

回遷的美國公司的「搬家費」，包括廠房、設備、知識產權等；同日，日本於其經濟刺激計劃中

宣布，預留２２００億日圓（約２０億美元）資助把生產線從中國轉移回日本的公司。

此可能只是已屆強弩之末的７０年全球化趨勢進一步逆轉的警號之一，儘管短期而言資本難

見大規模遷徙，但新冠肺炎疫情暴露的「所有雞蛋放在同一個籃子」的殘酷現實，無疑將改寫過

去幾十年來分工合作、互利共贏的全球化狀態。



＊各國互不信任，勢爭構獨立產業鏈＊



據摩根史丹利估算，中國現時控制的全球口罩產能已從疫情前的５０％升至８５％；另有數

據指，中國為全球最大的無紡布出口國，市場份額高達１８％（２０１８年數據）。

正如曾在美國設廠的福耀集團董事長、有「中國玻璃大王」之稱的曹德旺近日所指，隨著各

國之間不信任度增加，各自著手構建更獨立、完整、安全的產業鏈將是一個趨勢。他認為，儘管

全球產業鏈短期不會和中國脫鈎，但「逆全球化」陰影或不可避免。

持類似看法的還有獨立經濟研究機構凱投宏觀，其於全球化未來的專題研究報告中稱，這一

波始於１９９０年代初，由技術發展，特別是互聯網，推動的全球化，令貿易、資本、人力、信

息的相互流動無遠弗屆；但中美貿易戰、民粹主義抬頭、最近的新冠病毒爆發，都令全球化的未

來變得不確定。

國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）貨幣和資本市場部門負責人Ｔｏｂｉａｓ Ａｄｒｉａｎ則稱

，擔心持續的產出損失，因為經濟無法簡單地關閉和重新啟動，而且「經濟結構可能會永久改變

，供應鏈可能會永久轉移。」



＊中美高科技脫鈎加速，或掀連鎖反應＊



除了製造業產業鏈，英國頂尖智庫Ｃｈａｔｈａｍ Ｈｏｕｓｅ的主管Ｒｏｂｉｎ

Ｎｉｂｌｅｔｔ更預計，中國不斷增長的經濟和軍事實力已激起美國兩黨與其斗爭的決心，意圖

強行推動中美高科技及知識產權的脫勾，並試圖逼使盟國仿效；此外，為實現碳減排目標而施加

的社會和政治壓力不斷增加，並使許多跨國公司對長距離供應鏈的依賴受到質疑。

他警告，一旦各國再無意願保護全球經濟一體化所帶來的共同利益，那麼２０世紀所建立的

全球經濟治理架構將迅速萎縮。

在歐洲，「去中國化」亦似漸顯苗頭；英國下議院外交事務委員會主席Ｔｈｏｍａｓ

Ｔｕｇｅｎｄｈａｔ近日就指，英國應重新檢討與中國的關係，「難道我們希望進口中國的產品

和他們的專制主義價值體系？」在此背景下，華為副總裁張建崗最新發表公開信，促請英方在新

冠肺炎疫情結束後，不要在５Ｇ問題上改變立場。



＊世界工廠轉型，邁高科技、可持續化＊



不過，仍有樂觀的觀點指，全球化不會消失，而只是內涵有變，包括中國由主打低附加值的

世界工廠邁向５Ｇ、人工智能等高科技創新樞紐轉變；由勞力輸出變資本輸出，如口罩未來雖是

越南製造，但工廠的資本可能來自香港或中國內地。

為實現此，中國須避免重走「閉關自守」老路，堅持「順全球化」，包括遵循國際貿易的規

則、消除貿易壁壘、降低關稅；提高開放度、放鬆管制；完善誠信體系等。

此外，後瘟疫時代，封鎖下久違重現的清新空氣和簡單生活，勢打破過去幾十年巨無霸、壟

斷式大國巨企神話，重新構建一套可持續的世界人文經濟結構。

