【世紀戰疫】資本主義、物質至上掀反思潮? 全球社福將構新契約

《經濟通通訊社記者俞瑾１６日報道》面對「無差別殺人」的新冠肺炎病毒，中國嚴厲的強

制隔離及封城，乃至傾舉國之力馳援武漢、醫保財政兜底檢測治療等舉措，似正以一種前所未見

的方式，將世俗價值和社會結構重新洗牌。

從英美、德國、日本等資本主義國家齊推工資補貼或全民派錢，到聯儲鬆口擴大資產購買目

標至垃圾債ＥＴＦ，再到教宗方濟各呼籲將全民基本收入納為政策考慮選項，過往看似不可能的

「新社會契約」，或正在成形中。



＊兩極化社會顯不堪一擊＊



新冠病毒帶來百年一見的煉獄般體驗，不單提醒所有人重新思索「人生而平等」和社會公義

的哲學命題，更凸顯崇尚「物質至上」、以犧牲大部分人利益以成就極少數人的兩極化社會愈顯

不堪一擊。

早在３月，法國總統馬克龍即打響反思資本主義的第一槍；他於全國電視講話稱，未來將汲

取教訓，反省國家幾百年來發展體系中呈現的種種問題和弱點，指「此次大流行啟發了我們，必

須把某些商品和服務置於市場規則之外，將我們的食物、防護、醫療和生活保障能力托付給別人

是一件瘋狂的事情，我們必須重新奪回控制權。」

而在資本主義鼻祖的英國，唐寧街拍板為因病毒疫情無法工作的僱員支付八成工資，高達每

月２５００英鎊；新加坡、法國同向企業提供每名員工７５％、７０％的薪酬補貼；緊接著是美

國，向大多數成年人派錢１２００美元外，並大力救濟失業人士、小企業；就在上周，香港政府

亦宣布史無前例的８１０億「薪酬補水」的保就業計劃。

Ｇ２０集團則發表公報，同意為世界上最貧窮的國家提供臨時債務救濟，從５月１日開始暫

停債務償還，並一直持續到今年年底，以幫助那些困境中的國家騰出資源與冠狀病毒作鬥爭。



＊教宗籲推全民基本收入＊



而繼歐洲重災區之一的西班牙，副總理兼經濟部長Ｎａｄｉａ Ｃａｌｖｉｎｏ本月初指，

政府正計劃「盡快」推出無條件基本收入（ＵＢＩ，ｕｎｉｖｅｒｓａｌ ｂａｓｉｃ

ｉｎｃｏｍｅ），讓每位公民都能獲得足以過活的基本薪資後，教宗方濟各本周發表公開信稱，

封鎖令下許多人每日勉強糊口，缺乏任何法律保障，現在或許是時候考慮普遍實施全民基本收入

（ｕｎｉｖｅｒｓａｌ ｂａｓｉｃ ｗａｇｅ）。

即使如美聯儲，其新一輪２﹒３萬億美元救助方案，不單借出高達６０００億美元確保中小

企現金流，更史上首次擴大資產購買目標至「墮落天使（被降級為ＢＢ－╱Ｂａ３的非投資級別

債券）」及垃圾債ＥＴＦ。

世界在肺疫衝擊下似趨向社會主義大同，或不難理解主打「全民醫保」等民粹牌的桑德斯為

何廣受美國年輕人支持；而主打讓每個１８歲以上美國公民每月自動獲得１０００美元ＵＢＩ的

華裔參選人楊安澤，亦可謂先知先覺。

隨著樂施會警告，新肺疫情或導致全球５億人淪為貧窮人口，各國相繼祭出之前看來不可能

的社福政策，恐怕是後疫情時代的救命自保之選。英國智庫「社會市場基金會

（Ｓｏｃｉａｌ Ｍａｒｋｅｔ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ）」對此就指，這種互助將讓企業、政

府和社會之間形成一種「新的社會契約」。

