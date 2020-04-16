【世紀戰疫】「虛實逆轉線」時點加快，或催生兩陣營

《經濟通通訊社１６日專訊》新冠肺炎疫情顛覆人類習以為常的生活和認知，更動搖世衛

（ＷＨＯ）地位、引發中國和非洲的外交風波，以至是中美較競……另一領域的無聲改變並在於

，疫情導致的隔離、宅居，將「虛實逆轉線」的到來時點大幅加快了１０年，僅在中國內地，網

民人均上網時長即由２０１９年６月的約日均３﹒９８小時，增加至接近８小時。

以騰訊旗下手遊《王者榮耀》為例，１月２４日（除夕）當天的峰值流水高達２０億元人民

幣，同比飆升約５０％；阿里旗下的遠程辦公軟件「釘釘」，２月３日（年初十）即有內地上千

萬家企業、近兩億人在線辦公；亞馬遜創辦人貝索斯的身家，今年亦累漲２４０億美元；短視頻

分享平台抖音的母公司字節跳動，據報準備逆市全球招聘１萬人。



＊網絡世界進行「第二人生」＊



生活互聯網化、非接觸化，新興技術似永久改變人們過往習慣的購物、工作、學習、就診等

方式，並令部分人在虛擬社區或網絡空間中發現更真實的自我。而隔離帶來的人群厭惡心理，更

可能令相當部分人，在大流行消退後仍寧願選擇在網絡世界進行自己的「第二人生」。

虛擬世界與現實世界愈來愈難以分辨，催生「宅經濟」之餘，並可能令國家產生兩大陣營，

其中之一是相信利用大數據、人工智能等新科技，能夠強化社會治理效率及精確發展經濟；較早

時中國由上至下的舉國抗疫體制即有此意味。

另一則是如現時北歐般，即使未來由人工智能取代不少工作，但無論勞動密集型還是智力密

集型工作，在被電腦、機器取代後，社會仍將以無條件或無工作基本收入，鼓勵從事有關人類終

極價值（如文學、藝術）的創作工作。

一場肺疫是否開啟人類萬年一遇的文明平台變遷？做好準備，迎接劇變時刻！（ｊｙ）

