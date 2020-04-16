《經濟通通訊社１６日專訊》尖沙咀一間酒吧的負責人，涉嫌在停業令下違規招待６４名顧
客，在九龍城裁判法院承認違反《預防及控制疾病規例》，被判監７日，是政府要求酒吧等多個
高風險場所暫時停業後，首宗判刑個案。
被告在庭上解釋，因為朋友生日所以開放酒吧，但裁判官認為被告有計劃違規，對客人及員
工造成健康風險。
警方上周三（８日）凌晨巡查尖沙咀海防道一間樓上酒吧時，發現該酒吧涉嫌違規招待酒客
，拘捕負責人，６４名顧客因為參加群組聚集被票控。（ｃｌ）
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16/04/2020 11:56
【新冠肺炎】酒吧負責人違停業令判囚７日，為新例下首宗判刑個案
《經濟通通訊社１６日專訊》尖沙咀一間酒吧的負責人，涉嫌在停業令下違規招待６４名顧
客，在九龍城裁判法院承認違反《預防及控制疾病規例》，被判監７日，是政府要求酒吧等多個
高風險場所暫時停業後，首宗判刑個案。
被告在庭上解釋，因為朋友生日所以開放酒吧，但裁判官認為被告有計劃違規，對客人及員
工造成健康風險。
警方上周三（８日）凌晨巡查尖沙咀海防道一間樓上酒吧時，發現該酒吧涉嫌違規招待酒客
，拘捕負責人，６４名顧客因為參加群組聚集被票控。（ｃｌ）
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