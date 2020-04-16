【新冠肺炎】威尼斯旅遊結業，８００名旅客未獲退款涉資８０萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》新冠肺炎疫情令旅遊業冰封，開業１１年的威尼斯旅遊突然宣

布結業，約８００名已繳費報團的旅客未獲退款，涉及約８０萬元。旅遊業議會今日已撤銷威尼

斯旅遊的會籍。

旅遊業議會表示，昨晚接獲旅行社通知，受疫情影響，該旅行社長期處於零收入，決定停業

，公司已盡力退款予受影響的旅客，惟仍有約８００人有蓋上旅遊業賠償基金印花的旅客，未獲

退款，旅客可向賠償基金申請特惠補償。（ｃｌ）

