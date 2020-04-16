【香港政情】梁國雄中聯辦請願遇襲受傷，敷藥後已出院

《經濟通通訊社１６日專訊》社民連前立法會議員梁國雄下午到西環中聯辦請願時遇襲，腰

部受傷，他敷藥後已經出院。

梁國雄憶述，他接受完傳媒採訪後，突然感到遭硬物襲擊，隱約聽到施襲男子以粗口罵他，

隨即有其他人將他拉開，他入院接受治療後已無大礙。警方事後在現場拘捕一名涉嫌襲擊的男子

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