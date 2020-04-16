  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/04/2020 16:49

【新冠肺炎】金界控股（３９１８）決定如期舉行股東周年大會

　　《經濟通通訊社１６日專訊》金界控股（０３９１８）公布，公司經考慮須在６月３０日或
之前舉行股東周年大會的法定責任、未來數月疫情的不確定性及短期內延期召開股東周年大會的
實際困難，決定如期舉行４月２４日的股東周年大會。
　　公司表示，強烈建議股東委任股東周年大會主席作為其委任代表就決議案進行表決，而無需
親身出席股東周年大會。（ｃｗ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下16/04/2020
【世紀戰疫】資本主義、物質至上掀反思潮? 全球社福將構新契約
剖析天下16/04/2020
【世紀戰疫】新冠病毒重劃歷史分野 全球化趨勢將變
中國故事16/04/2020
【經濟失速】中國明公布首季GDP 料創有紀錄以來首次負增長
FOCUS16/04/2020
【FOCUS】「搵笨」增持美債? 數字貨幣留後著
生財有道16/04/2020
《開市Good Morning》林家亨：恒指步中期調整惟勿恐慌
中國故事16/04/2020
【海航動向】6點半通知9點半表決 海航為自救炮製玩火一夜
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - OxyAIR Mask HK 發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金