【新冠肺炎】金界控股（３９１８）決定如期舉行股東周年大會

《經濟通通訊社１６日專訊》金界控股（０３９１８）公布，公司經考慮須在６月３０日或

之前舉行股東周年大會的法定責任、未來數月疫情的不確定性及短期內延期召開股東周年大會的

實際困難，決定如期舉行４月２４日的股東周年大會。

公司表示，強烈建議股東委任股東周年大會主席作為其委任代表就決議案進行表決，而無需

親身出席股東周年大會。（ｃｗ）

