《日入而息》中國首季ＧＤＰ料現負增長，騰訊撐市港股跌１３８點

《今天重點》﹡報道指匯豐渣打等銀行在新加坡興隆集團至少有３０億美元敞口

﹡零售管理協會料今年或高達１﹒５萬間公司倒閉，籲業主減租７５％

﹡港鐵指東鐵線逐步轉為９卡車，冀沙中線過海段２０２２年首季通車

﹡梁國雄中聯辦請願遇襲，警方拘捕一涉案男子；梁國雄中聯辦請願遇襲受傷

，敷藥後已出院

﹡中國明公布首季ＧＤＰ，料創有紀錄以來首次負增長

﹡商務部表示中國沒有也不會出現大規模外資撤離情況；中方沒有也不會限制

防疫物資出口；經濟全球化出現回頭浪，各國應該合作解決；３月零售企業

銷售額比２月回升１６％



《即日市況》﹡騰訊獨力撐大市，港股全日跌１３８點報２４００６點，險守兩萬四



《深滬股市》﹡隔夜同業拆息利率現突破，滬綜指收升０﹒３１％



《美元匯價》﹡美匯９８╱１０１區間上落格局料未變；歐元最新報１﹒０８７８╱８１，

日圓最新報１０７﹒６４╱６８



《公司業績》﹡華立大學（０１７５６）中期純利升２２﹒６％，派息５﹒１分



《公司資訊》﹡中海油（００８８３）將咬定年度油氣增產目標「不動搖」

﹡內媒指Ｅｓｐｒｉｔ內地店年中全線關門，慕尚（０１８１７）減價清貨至

５月底

﹡醫思醫療（０２１３８）料首季銷售額錄雙位數下跌，管理層減薪一半

﹡平安證券成為首批獲認可的銀行間利率期權交易報價機構

﹡合富輝煌（００７３３）停牌，待公告公司收購及合併內幕消息

﹡南華資產（０８１５５）聯交所要求股份暫停買賣，公司已要求覆核該決定

﹡據報藥明巨諾計劃今年上市集資最多２３億，傾向來港

﹡美亞娛樂資訊（００３９１）宣布下午停牌

﹡國泰航空（００２９３）３月載客量大跌９０％，貨運量跌３６％

﹡報道指匯豐渣打等銀行在新加坡興隆集團至少有３０億美元敞口

﹡港交所（００３８８）旗下ＱＭＥ探討推「商品通」建大宗商品現貨交易平

台

﹡微創醫療（００８５３）旗下微創心通完成新一輪融資，涉１﹒３億美元

﹡據報阿里（０９９８８）將集團資源注入斑馬網絡，搶佔網聯車市場

﹡金界控股（０３９１８）決定如期舉行股東周年大會

﹡坤集團（００９２４）新加坡停工造成電機工程進度減緩

﹡和電（００２１５）與保泰保險共推會員門診服務，曾俊華稱健康科技有利

港人自保

﹡李嘉誠基金會增持長實（０１１１３及長和（００００１）股份，涉資

５６４４萬元

﹡中生製藥（０１１７７）新型口服降糖藥「維格列汀片」獲頒藥品註冊批件



《國企紅籌》﹡京投交通科技（０１５２２）現時公司復工率已達９０％

﹡人保（０１３３９）首３個月旗下子公司保費收入按年微升０﹒２８％

﹡中石化煉化工程（０２３８６）今年首三個月新簽訂合同按年減少

１４﹒２％

﹡中國財險（０２３２８）首３個月原保險保費收入按年升１﹒７％



《中國要聞》﹡中國明公布首季ＧＤＰ，料創有紀錄以來首次負增長

﹡３月７０個大中城市新建商品住宅售價環比漲幅略擴大

﹡上海中原地產表示二三線城反彈較快，４月成交看高一線

﹡佛山調整公積金政策，首貸未還清不得再次申請

﹡恆大６８億元底價奪廣州南站地塊，擬建超級足球場

﹡測算指３月７０城房價指數同比漲幅收窄至逾年半新低

﹡人行研究小組表示加快修訂銀行法，規範發展金融科技；人行逆回購１１連

停，今零投放零回籠；續通過定向降準再貸款等引導信貸支持實體經濟

﹡報告指今年首季內地移動遊戲市場收入按年增逾４０％

﹡中信証券表示人行數字貨幣錢包ＡＰＰ年內有可能上線

﹡外匯交易中心下周起在銀行間外幣市場推交易接口服務

﹡農業農村部派員赴重點省份督促生豬生產和豬瘟防控

﹡中證監公示發審委增補委員擬任人選，擬增補２０人

﹡銀保監擬取消保險專業、兼業代理許可證３年有效規定

﹡上海推純信用貸款，降低外貿企業融資門檻

﹡貝恩表示一季度中國私募股權市場交易金額降五成；儘管產業鏈發生轉移，

中國仍具有優勢；去年中國私募退出金額及數量滑至五年最低

﹡工行協助金磚國家開發銀行發行５０億元人民幣抗疫熊貓債

﹡北京事業單位今明兩年優先招聘高校畢業生

﹡廣東推汽車、家電下鄉等專項行動，分析料難達強效果

﹡據報上海將推１２條舉措，促進汽車等五大領域消費

﹡官媒批評海航嚴重打擊市場信心，監管不可袖手旁觀

﹡海航集團贏投票輸聲譽，債券本息遞延支付獲通過；債務亂局貽笑大方，海

航領導層「甩鍋」批評財務部門；海航旅遊再被法院要求償付４﹒６億元人

民幣；海航再出招挽救債價，調整「１５海航債」交易方式

﹡上海能源交易中心啟用大連儲備庫為原油期貨存放點

﹡商務部表示幫助外貿企業拓展國內市場，降低內銷成本；研究出台政策加快

服務出口數字化轉型

﹡小米系高管撤出華米科技，引發小米生態鏈「脫鏈」猜想

﹡上海體育局公布今年工作要點，鼓勵有條件企業上市

﹡上海國際能源交易中心調高期貨原油倉儲費

﹡財政部表示財政政策將更積極有為，適當提高財政赤字率

﹡中國銀保監會核准王景武出任工商銀行副行長的任職資格



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒６９％，報１０３７５﹒４８點



《其他消息》﹡陳茂波稱今年香港ＧＤＰ預測或進一步下調

﹡劉兆佳稱若香港不能完善法律機制，中央或出手

﹡質疑監警會查示威活動越權，社工呂智恆司法覆核敗訴；梁定邦稱監警會最

快下月公開報告，呂智恆擬就越權案上訴；監警會表示將盡快開會決定發表

調查報告安排

﹡回收基金增加一次性租金資助額，已批資助額逾２０００萬

﹡政府擬撥款６０億開設３萬個短期職位

﹡產業署陸續致函租戶落實租金寬免措施

﹡第一期工資補貼計劃將於５月底前接受申請

﹡梁國雄中聯辦請願遇襲，警方拘捕一涉案男子；梁國雄中聯辦請願遇襲受傷

，敷藥後已出院

﹡李慧琼去信議員徵求處理內會問題之意見

﹡零售管理協會料今年或高達１﹒５萬間公司倒閉，籲業主減租７５％

﹡本港首兩月商品出口貨量跌１１﹒８％，進口亦減９﹒１％

﹡高力料今年甲級寫字樓租金下調１４％，承租步伐放緩

﹡深股通額度全日用近２９億元；滬股通額度全日用２８億元，陸股通淨流入

逾３８億元

﹡花旗銀行推出個人支援貸款，年利率介乎４至５％

﹡匯豐調查指港人在網絡安全取得７３分，過半數受訪者曾陷網上騙案

﹡威尼斯旅遊結業，８００名旅客未獲退款涉資８０萬元

﹡「劏房」租務管制研究工作小組成立，梁永祥擔任主席



《新冠肺炎》﹡本港今日新增１宗確診個案，累計１０１８宗

﹡廣州外籍無症感染者累計過百，拒不隔離或被遣送出境

﹡歐盟公布解除封鎖措施指示，病例大幅持續下降為前提

﹡特朗普稱美國部分地區新增病例已度過高峰

﹡外交部表示國際金融機構不是少數國家操弄政治的工具

﹡商務部表示中國沒有也不會出現大規模外資撤離情況；中方沒有也不會限制

防疫物資出口；經濟全球化出現回頭浪，各國應該合作解決；３月零售企業

銷售額比２月回升１６％

﹡工信部表示全國規模以上工業企業平均開工率已達９９％

﹡商經局表示在口罩資助計劃簽約前，生產商可自行決定認證及售賣安排

﹡酒吧負責人違停業令判囚７日，為新例下首宗判刑個案

﹡何栢良建議立法要求在公共交通或人多場所必須戴口罩

﹡消委會表示６款消毒酒精樣本含甲醇，長期使用或致中毒

﹡楊潤雄稱文憑試開考不代表可以復課，暫無復課日期

﹡獲資助口罩商，未向政府供貨但市面有售

﹡傳歐盟禁止疫情期間接受股本援助企業支付股息及獎金

﹡施羅德表示內地股票中長期配置價值較固定收益資產優勝

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