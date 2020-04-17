《油金掠影》石油需求再調低紐油仍收於１８年低位，金價輕微低收

《經濟通通訊社１７日專訊》石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）下調全球石油需求，因早前部分

歐洲國家稱將放寬抗疫措施，油價周四（１６日）漲跌互現，惟美國原油仍收於１８年最低。

布蘭特原油期貨上升０﹒１３美元或０﹒５％，收報每桶２７﹒８２美元。美國原油期貨持

平於每桶１９﹒８７美元，連續第二日收於２００２年２月以來的最低收盤水平。

ＯＰＥＣ再次下調今年全球石油需求預測，預計２０２０年全球石油需求減少每日６９０萬

桶，降幅為６﹒９％。ＯＰＥＣ還表示，這次下調可能不會是最後一次。

不過，部分歐洲國家正在考慮放鬆封鎖措施，美國總統特朗普亦將公布重啟經濟的新指引，

這些意味著燃料需求或出現反彈。

另外，沙特和俄羅斯在聯合聲明中表示，將繼續監控石油市場，且準備在必要時與ＯＰＥＣ

＋其他成員國共同採取措施。



＊印度黃金實物消費量或跌至３０年低＊



美國上周首次申領失業救濟金人數少於前一周，加上市場憧憬美國放鬆防疫措施，金價周四

早盤上漲逾１％後轉跌。

現貨黃金下跌０﹒２％，報每盎司１７１１﹒２９美元。美國黃金期貨下滑０﹒５％，收報

每盎司１７３１﹒７０美元。

數據顯示，上周有５２０萬首次申領失業救濟金，低於前一周修正後的６６０萬，但過去一

個月首次申領失業救濟金總人數突破２０００萬，抵銷由２００８年金融海嘯以來創造的職位。

特朗普計劃宣布新的指導方針以重啟經濟，惟衛生專家、各州州長和商界領袖擔心，若無更

多檢測和相關安排，疫情會捲土重來。美元指數觸及一周高，金價受到承壓。

受到防疫措施影響，全球第二大黃金購買國印度的黃金實物消費量可能在今年跌至３０年來

的低點。

其他貴金屬方面，鈀金下跌１﹒１％，報每盎司２１５６﹒５８美元。鉑金升０﹒１％，報

每盎司７８０﹒４３美元。銀價下滑０﹒６美元，報每盎司１５﹒３８美元。（ｆｚ）

