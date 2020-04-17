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17/04/2020 09:22

港股高開４５１點報２４４５７點，國指升１７３點

　　《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股微漲，帶動亞洲股市走勢向好，日經大升５０３點，
首爾指數升５２點，港股方面亦高開４５１點。濠賭股獲瑞信唱好而走勢凌厲，金沙（０１９２
８）高開６﹒２５％且為開市最佳藍籌，銀娛（０００２７）亦高開近３％；重磅股繼續有資金
流入，中移動（００９４１）及友邦（０１２９９）高開逾３％。另有有報道指，美國藥廠吉利
德科學旗下用於醫治新冠肺炎的藥物瑞德西韋，在芝加哥接受治療的一組患者上臨床數據正面，
發燒和呼吸道症狀迅速好轉，消息帶動美股期貨早段急升逾３％。
　　恆生指數開報２４４５７點，升４５１點或升１﹒８８％，主板成交１７０﹒２２億元。國
企指數報９８４５點，升１７３點或升１﹒７９％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒２５％，報３９﹒８元；港交所（００３８８
）升２﹒１２％，報２５０元；騰訊控股（００７００）升２﹒５１％，報４１７元；中國移動
（００９４１）升３﹒４９％，報６２﹒２５元；友邦保險（０１２９９）升３﹒１％，報７１
﹒６元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙中國（０１９２８）　　３２﹒３０元　　　升６﹒２５％
　　申洲國際（０２３１３）　　９２﹒４５元　　　升３﹒８８％
　　中國移動（００９４１）　　６２﹒２５元　　　升３﹒４９％
　　友邦保險（０１２９９）　　７１﹒６０元　　　升３﹒１０％
　　信和置業（０００８３）　　１０﹒６６元　　　升２﹒９０％

　　石藥集團（０１０９３）　　１６﹒９０元　　　升２﹒８０％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５０﹒０５元　　　升２﹒６７％
　　騰訊控股（００７００）　４１７﹒００元　　　升２﹒５１％
　　中生製藥（０１１７７）　　１１﹒４６元　　　升２﹒５０％
　　創科實業（００６６９）　　５８﹒００元　　　升２﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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