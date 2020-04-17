港股高開４５１點報２４４５７點，國指升１７３點

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股微漲，帶動亞洲股市走勢向好，日經大升５０３點，

首爾指數升５２點，港股方面亦高開４５１點。濠賭股獲瑞信唱好而走勢凌厲，金沙（０１９２

８）高開６﹒２５％且為開市最佳藍籌，銀娛（０００２７）亦高開近３％；重磅股繼續有資金

流入，中移動（００９４１）及友邦（０１２９９）高開逾３％。另有有報道指，美國藥廠吉利

德科學旗下用於醫治新冠肺炎的藥物瑞德西韋，在芝加哥接受治療的一組患者上臨床數據正面，

發燒和呼吸道症狀迅速好轉，消息帶動美股期貨早段急升逾３％。

恆生指數開報２４４５７點，升４５１點或升１﹒８８％，主板成交１７０﹒２２億元。國

企指數報９８４５點，升１７３點或升１﹒７９％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒２５％，報３９﹒８元；港交所（００３８８

）升２﹒１２％，報２５０元；騰訊控股（００７００）升２﹒５１％，報４１７元；中國移動

（００９４１）升３﹒４９％，報６２﹒２５元；友邦保險（０１２９９）升３﹒１％，報７１

﹒６元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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金沙中國（０１９２８） ３２﹒３０元 升６﹒２５％

申洲國際（０２３１３） ９２﹒４５元 升３﹒８８％

中國移動（００９４１） ６２﹒２５元 升３﹒４９％

友邦保險（０１２９９） ７１﹒６０元 升３﹒１０％

信和置業（０００８３） １０﹒６６元 升２﹒９０％



石藥集團（０１０９３） １６﹒９０元 升２﹒８０％

銀河娛樂（０００２７） ５０﹒０５元 升２﹒６７％

騰訊控股（００７００） ４１７﹒００元 升２﹒５１％

中生製藥（０１１７７） １１﹒４６元 升２﹒５０％

創科實業（００６６９） ５８﹒００元 升２﹒４７％

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（ｕｌ）

