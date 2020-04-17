《盤後部署》料港股下周一輕微回吐，騰訊牛證小試值博率高

《經濟通通訊社１７日專訊》隨著美國疫情有放緩跡象，總統特朗普公布重啟經濟指引，加

上新藥治療新冠病毒有良好表現，道期亞洲時段曾一度抽升逾８００點，港股今早高開逾４００

點後升幅擴大，盤中高見２４６６６點。雖然中國經濟首次出現負增長影響大市信心，但重磅股

撐起大市，賭股獲大行唱好及澳門立法會撥款通過等消息刺激而上揚。午後，原油期貨急挫，恆

指升幅一度收窄至約３００點低見２４３０８點。最終，恆指收報２４３８０點，升３７３點或

升１﹒５６％，主板成交１３７９﹒１１億元。國企指數報９８１５點，升１４２點或升

１﹒４７％。

內地股市隨外圍抽升，上證綜合指數報２８３８點，升１８點或升０﹒６６％；深證成分指

數報１０５２７點，升５７點或升０﹒５５％。兩市合共成交７４０２﹒９２億元人民幣。



＊大摩預計中國次季經濟增長僅１﹒５％，ＦＥＤ買債規模升至６﹒４萬億美元＊



大行大摩發表研究報告指，新冠病毒於今年第二季打擊多數亞洲經濟體，但中國最差的時刻

已經過去，次季經濟增長有望反彈１﹒５％；值得關注的是，今日官方公布今年第一季ＧＤＰ下

跌６﹒８％，為自１９９２年以來首次出現負增長。報告亦指出，除了日本之外，亞洲經濟體系

將連續兩個季度出現萎縮，符合衰退定義，估計亞洲經濟總資產值將下跌１％左右，１０個經濟

體中有９個出現下滑。

美國自啟動無限買債計劃後，市場關注聯邦儲備局負債問題，並憂慮美元持續貶值會導致經

濟出現通縮。數據顯示，目前聯儲局於本周買債規模已增加至破紀錄的６﹒４２萬億美元，相當

於危機重創前的美國經濟規模的三成；而３月第一周時負債規模只有４﹒２９萬億美元。不過，

美股至今已由上月低位反彈超過兩成，可算是脫離「危險期」，但面對經濟下滑、美元貶值等重

大議題，加上疫情亦未完全解決，聯儲局可否繼續靠長期買債來支撐經濟效果成疑。



＊港股預料企穩２４２００點，但仍需時間整固底部＊



美聯儲無限買債的行動目前漸見成效，美股及港股亦呈Ｖ型反彈走勢。港股今日高見

２４６６６點，並企穩２４３００點，惟今日收市陰燭呈倒轉鎚頭姿態，相信恆指仍需要時間整

固底部，預料２４２００點在短期內仍有支持，下周一（２０日）港股有機會輕微下挫，或是投

資者入市的好機會。另外，近期騰訊（００７００）湧現資金追捧，股價升破４１０元，並貼近

４２０元，相信是由於近期市場熱炒其首季度業績，該股有機會再衝上，可小試牛刀部署相關牛

證。（ｕｌ）

