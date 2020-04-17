《外地經濟》美國上月住房開工量跌至１２１﹒６萬間，微遜預期

《經濟通通訊社１７日專訊》據美國商務部周四（１６日）公布，美國上月住房開工量由
上月１５６﹒４萬間，降至１２１﹒６萬間，微遜平均預期１３０萬套。期內住房開工量下降
２２﹒３％。
另外建築許可由上月１４５﹒２萬間，下降至１３５﹒３萬間，勝預期１２９﹒６萬間。
期內建築許可下降６﹒８％。（ａｌ）
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