《外地經濟》美國上月住房開工量跌至１２１﹒６萬間，微遜預期

《經濟通通訊社１７日專訊》據美國商務部周四（１６日）公布，美國上月住房開工量由

上月１５６﹒４萬間，降至１２１﹒６萬間，微遜平均預期１３０萬套。期內住房開工量下降

２２﹒３％。

另外建築許可由上月１４５﹒２萬間，下降至１３５﹒３萬間，勝預期１２９﹒６萬間。

期內建築許可下降６﹒８％。（ａｌ）

