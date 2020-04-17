【油市博奕】傳沙特阿美下月將向亞洲煉油商按合約供應足額原油

《經濟通通訊社１７日專訊》據路透社引述消息人士報道指，沙特國有石油公司沙特阿美已

通知亞洲部分煉油企業，下月將按合約足額供應原油，不過早前沙特為首的石油輸出國組織

（ＯＰＥＣ）與俄羅斯等盟國協議減產。

消息又指即使石油供應數量不變，沙特阿美已經改變原油產品組合，增加阿拉伯輕質原油的

比例，並降低阿拉伯重質原油的比例。（ａｌ）

