美將公布重啟經濟指引，港股急升６１８點報２４６２５點

《經濟通通訊社１７日專訊》外媒報道，生物科技公司吉利德所生產的藥物瑞德西韋於美國

治療新冠肺炎病人取得正面評價，加上美國政府於昨日（１６日）宣布，即將逐步重開美國經濟

，並將公布指引，刺激美股道期於亞洲時段急升逾８００點，現報２４２４９點。

港股方面今早高開逾４００點後升幅逐步擴大，暫盤中高見２４６３７點升６３０點，賭股

獲大行唱好有資金湧入，金沙（０１９２８）升近９％為最佳藍籌；重磅股友邦（０１２９９）

升逾４％帶領大市氣氛，為恆指貢獻約１００點升幅；另外騰訊（００７００）於季績前繼續落

獲，盤中高見４１９﹒６元。

現時，恆生指數報２４６２５點，升６１８點或升２﹒５８％，主板成交４２６﹒３９億元

。國企指數報９９０２點，升２２９點或升２﹒３７％。

上證綜合指數報２８４２點，升２２點或升０﹒８０％，成交７６６﹒７５億元人民幣。

深證成份指數報１０５９０點，升１１９點或升１﹒１４％，成交１３６７﹒２３億元人民

幣。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金沙中國（０１９２８） ３３﹒１０元 升８﹒８８％

銀河娛樂（０００２７） ５２﹒４０元 升７﹒４９％

吉利汽車（００１７５） １１﹒６４元 升５﹒２４％

太古Ａ （０００１９） ５２﹒４５元 升５﹒１１％

申洲國際（０２３１３） ９３﹒４５元 升５﹒００％



友邦保險（０１２９９） ７２﹒５０元 升４﹒３９％

中生製藥（０１１７７） １１﹒６６元 升４﹒２９％

舜宇光學（０２３８２） １１４﹒３０元 升４﹒１９％

萬洲國際（００２８８） ７﹒７０元 升３﹒３６％

九倉置業（０１９９７） ３０﹒５０元 升３﹒３９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

