《中資異動》中國燃氣（３８４）插水逾８％，遭第三股東大手配售

《經濟通通訊社１７日專訊》中國燃氣（００３８４）現價跌８﹒２３％，報２２﹒３元；

成交約５﹒４２億股，涉資１１７﹒２０億元。

中國燃氣遭第三大股東南韓ＳＫ集團旗下的ＳＫ Ｅ＆Ｓ大手配售舊股，以每股介乎２１﹒

１５元至２２元配售５﹒３５億股，較上日（１６日）收市價折讓至少９﹒４７％至１２﹒９６

％，套現近１５億美元（約１１７億港元）。出售完成後，ＳＫ集團將不再持有中燃股份。

現時，恆生指數報２４４５７點，升４５１點或升１﹒８８％，主板成交１７０﹒２２億元

。國企指數報９８４５點，升１７３點或升１﹒７９％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國燃氣（００３８４） ２２﹒３０元 跌８﹒２３％

昆侖能源（００１３５） ４﹒４２０元 升１﹒３８％

新海能源（００３４２） １﹒１８０元 無升跌

中國油氣（００７０２） ０﹒０８２元 無升跌

華潤燃氣（０１１９３） ４０﹒３５０元 升１﹒６４％

天倫燃氣（０１６００） ５﹒５２０元 無升跌

新奧能源（０２６８８） ８０﹒２００元 升１﹒３９％

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（ｆｚ）

