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17/04/2020 09:23

《中資異動》中國燃氣（３８４）插水逾８％，遭第三股東大手配售

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國燃氣（００３８４）現價跌８﹒２３％，報２２﹒３元；
成交約５﹒４２億股，涉資１１７﹒２０億元。
　　中國燃氣遭第三大股東南韓ＳＫ集團旗下的ＳＫ　Ｅ＆Ｓ大手配售舊股，以每股介乎２１﹒
１５元至２２元配售５﹒３５億股，較上日（１６日）收市價折讓至少９﹒４７％至１２﹒９６
％，套現近１５億美元（約１１７億港元）。出售完成後，ＳＫ集團將不再持有中燃股份。
　　現時，恆生指數報２４４５７點，升４５１點或升１﹒８８％，主板成交１７０﹒２２億元
。國企指數報９８４５點，升１７３點或升１﹒７９％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國燃氣（００３８４）　　　２２﹒３０元　　　跌８﹒２３％
　　昆侖能源（００１３５）　　　４﹒４２０元　　　升１﹒３８％
　　新海能源（００３４２）　　　１﹒１８０元　　　無升跌
　　中國油氣（００７０２）　　　０﹒０８２元　　　無升跌
　　華潤燃氣（０１１９３）　　４０﹒３５０元　　　升１﹒６４％
　　天倫燃氣（０１６００）　　　５﹒５２０元　　　無升跌
　　新奧能源（０２６８８）　　８０﹒２００元　　　升１﹒３９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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