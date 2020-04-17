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17/04/2020 11:21

【數據解讀】統計局：中國消費潛力巨大，消費結構升級趨勢不可逆

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新
聞發言人毛盛勇表示，隨著生產生活秩序逐步恢復正常，前期壓抑的一些消費會得到一些回補，
中國的消費潛力是巨大的。下一階段隨著經濟逐步恢復，居民收入的增長也會逐漸好轉。人民追
求美好生活的願望是比較強烈的，消費結構總體是升級的，這種趨勢是不可逆轉的。近期政府也
出台了不少擴消費的政策，跟網絡相關的一些消費新形態會表現得更加強勁。網上購物消費的增
長速度會更快。

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