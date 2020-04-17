《午市前瞻》利好消息已反映，港股短期或整固料２３８００見支持

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股輕微反彈，美國總統特朗普宣布，將公布重啟經

濟指引，加上生物科技公司吉利德所生產的藥物瑞德西韋，於美國治療新冠肺炎病人取得正面療

效，消息刺激道期於亞洲時段大幅抽升逾８００點。港股方面今早高開４００點後，升幅逐步擴

大，盤中高見２４６６６點，升６６０點，賭股獲大行唱好有資金流入，金沙（０１９２８）升

逾７％為半日最佳表現藍籌，另外在重磅股友邦（０１２９９）及騰訊（００７００）帶動下，

最終恆指半日收報２４５６０點，升５５４點或升２﹒３１％，主板成交８０７﹒２８億元。國

企指數報９８７３點，升２０１點或升２﹒０８％。

內地首季ＧＤＰ按年收縮６﹒８％遜預期，不過Ａ股隨外圍抽升，上證綜合指數半日收報２

８４５點，升２５點或升０﹒８９％，成交１６２２﹒５８億元人民幣。深證成份指數半日收報

１０６１４點，升１４３點或升１﹒３７％，成交２８５２﹒４０億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒７６％，報４０元；港交所（００３８８）升１﹒

３９％，報２４８﹒２元；騰訊（００７００）升１﹒９７％，報４１４﹒８元；中移動（００

９４１）升１﹒６６％，報６１﹒１５元；友邦保險（０１２９９）升５﹒０４％，報７２﹒９

５元。



＊賭股獲大行唱好表現強勁，內地加快推新能源車刺激汽車股＊



大行瑞信對多隻濠賭股提升評級至「跑贏大市」，並提升目標價，另外澳門立法會通過動用

３８９億澳門元儲備抗疫預算案，今早濠賭股權全面抽升，銀河娛樂（０００２７）升５﹒５４

％，報５１﹒４５元；新濠國際（００２００）升６﹒９１％，報１４﹒２４元；澳博控股（０

０８８０）升４﹒３４％，報７﹒９４元；永利澳門（０１１２８）升９﹒６９％，報１４﹒０

４元；金沙中國（０１９２８）升７﹒７３％，報３２﹒７５元；美高梅（０２２８２）升７﹒

５９％，報９﹒６４元。

工信部昨日提出，將繼續加快新能源汽車重點標準研制，加快推進汽車智能化標準制定，發

揮標準對技術創新和產業升級的引領作用。車股今早普遍上揚，吉利汽車（００１７５）升６﹒

８７％，報１１﹒８２元；比亞迪（０１２１１）升１﹒２５％，報４４﹒６５元；華晨中國（

０１１１４）升４﹒０７％，報６﹒９元；廣汽集團（０２２３８）升５﹒９４％，報６﹒６元

；長城汽車（０２３３３）升３﹒９３％，報５﹒０３元。

美國總統特朗普公布重啟經濟指引，部分州份最快可於１７日開始實施首階段解封，又指在

２９個州份可以盡快重開，但沒有講明重開時間，出口股表現再下一城，申洲國際（０２３１３

）升６﹒４６％，報９４﹒７５元；德昌電機（００１７９）升１﹒０８％，報１３﹒１６元；

耐世特（０１３１６）升１１﹒８９％，報４﹒６１元；新秀麗（０１９１０）升４﹒２％，報

６﹒９４元；敏實集團（００４２５）升６﹒０３％，報１８﹒２８元。



＊美藥廠推新藥刺激藥股，手機股隨市上揚＊



美國藥廠吉利德科學（ＧＬＩＤ）旗下藥物「瑞德西韋」，在治療新冠肺炎的臨床表現良好

，大部分病人可於一周內出院，中港藥股一同攀升，石藥集團（０１０９３）升１﹒２２％，報

１６﹒６４元；國藥控股（０１０９９）升０﹒４５％，報２０﹒０５元；中生製藥（０１１７

７）升３﹒４％，報１１﹒５６元；藥明生物（０２２６９）升０﹒９５％，報１１６﹒５元；

翰森製藥（０３６９２）升１﹒２１％，報２９﹒２５元。

蘋果手機新款ＳＥ系列將於４月２４日開賣，雖然內地業界指出蘋果相關零件訂單減少，但

無礙手機設備股抽高，比亞迪電子（００２８５）升３﹒８５％，報１６﹒７４元；通達集團（

００６９８）升３﹒８５％，報０﹒５４元；高偉電子（０１４１５）升２﹒９６％，報２﹒０

９元；丘鈦科技（０１４７８）升２﹒２％，報９﹒３元；瑞聲科技（０２０１８）升１﹒８％

，報３９﹒５元；舜宇光學科技（０２３８２）升４﹒９２％，報１１５﹒１元。

俄羅斯和沙地阿拉伯發表聯合聲明指，必要時將在油市採取行動，並稱雙方都致力落實全球

減產協議，油股再度反彈，中石化（００３８６）升０﹒２６％，報３﹒８９元；中石油（００

８５７）升１﹒８２％，報２﹒８元；中海油（００８８３）升１﹒９１％，報８﹒５２元；中

海油服（０２８８３）升１﹒１７％，報６﹒０７元；中石化冠德（００９３４）升２﹒８８％

，報２﹒８６元。



＊葉尚志：避險風險仍在可部署金礦股，山東金現價可入＊



港股連跌２日後，本日曾反彈最多６６０點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通

訊社》表示，本日市場憧憬美國總統特朗普即將公布的重啟經濟指引，以及吉利德所生產的藥物

瑞德西韋於美國治療新冠肺炎病人取得正面評價，令市場再度炒上。不過他認為港股目前已處於

中短線尋頂階段，因為港股距離３月的低位已經反彈超過３０００點，不少板塊已從過分低殘水

平回升至正常水平，加上世界各國下月將面對本月最難看的經濟數據；即使各國逐漸復工，推動

ＧＤＰ的大宗產品消費亦銷量成疑。他估計短期利好消息已反映，港股短期或在二萬四水平整固

。除非有重大利好消息，否則他料下周於２３８００點至２４８００點水平上落。若失守２３８

００點料迎來較深調整。

另外，葉尚志指，雖然目前金價已見不少升幅，但全球各國均採量化寬鬆政策使貨幣貶值，

加上避險情緒依然存在，再參考０８年金融海嘯後的金價走勢，相信仍有潛在升幅。他建議投資

者現時可部署金礦股，當中他較看好山東黃金（０１７８７），因為其金蘊藏量及採集成本均處

於同行較佳水平，他建議現價可少注買入，目標價２５元，跌穿１８元止蝕。（ｕｌ、ｋｓ）

