【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６０﹒９億人幣，買平保騰訊沽石藥中芯

《經濟通通訊社１７日專訊》市場憧憬美國重啟經濟活動，加上美國採用瑞德西韋治療新冠

肺炎試藥階段據報取得正面療效，推動道指期貨亞洲時段飆升，道指期貨曾急飆逾９００點，港

股兩連跌後反彈，今早高開４５１點，開報２４４５７點，其後升幅擴大，曾飆６６０點，見２

４６６６點，創３月１１日以來新高，中午升５５４點，午後曾復升逾６００點，不過之後升勢

急回，穿上午低位，升幅曾縮至３０２點，見２４３０８點全日低。恆指收報２４３８０點，升

３７３點或１﹒６％。

按額度計算，北水全日淨流入６０﹒９億元人民幣，增加４１２﹒８％。北水淨買入最多的

個股依次是中國平安（０２３１８）、騰訊控股（００７００）、中國燃氣（００３８４）；淨

賣出最多的依次是石藥集團（０１０９３）、中芯國際（００９８１）、中興通訊

（００７６３）。

主板成交１３７９﹒１１億元增加３０﹒３％。其中港股通成交２０１億元，佔總成交

１４﹒６％。



＊平保首季保費收入跌，仍獲北水大手掃貨＊



多隻內險股齊公布首季保費收入，平保首季保費收入同比下降６％；今日升３﹒２２％報７

８﹒６元，北水淨買入１７﹒６億元。

股王騰訊升０﹒６９％報４０９﹒６元，獲北水熱情掃貨，淨流入４﹒４億元。

中國燃氣股東韓國ＳＫ集團宣布將會出售股份，跌４﹒３２％報２３﹒２５元，北水淨買入

３﹒５億元。

石藥集團跌０﹒２４％報１６﹒４元，遭北水拋棄，淨流出金額１﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中國平安 （０２３１８） １７﹒６０

騰訊控股 （００７００） ４﹒３５

中國燃氣 （００３８４） ３﹒５１

美團點評 （０３６９０） １﹒７１

舜宇光學科技 （０２３８２） １﹒５４



淨沽出最多港股：

石藥集團 （０１０９３） －１﹒１０

中芯國際 （００９８１） －１﹒０８

中興通訊 （００７６３） －０﹒９７

融創中國 （０１９１８） －０﹒４６

小米集團 （０１８１０） －０﹒３３

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（ｃａ）

