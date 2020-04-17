金管局聯同銀行業推出企業客戶「預先批核還息不還本」計劃

《經濟通通訊社１７日專訊》金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，推出「預先

批核還息不還本」安排予合資格企業客戶，該計劃涵蓋年度營業額在８億元或以下及現時沒有逾

期還款或逾期不多於３０日的企業客戶，估計可覆蓋全港銀行八成以上的企業客戶。



＊合資格客戶貸款本金還款獲自動延期＊



合資格客戶於今年５月１日至１０月３１日６個月期間的所有貸款本金還款獲自動延期，一

般貸款（包括循環貸款）的本金還款延期６個月，貿易融資貸款因應其短期性質，本金還款延期

３個月；計劃不涵蓋銀團貸款及股票或其他金融資產融資貸款。

銀行會盡早通知合資格客戶，合資格客戶毋須遞交申請，只需在接獲通知１４天內聯絡銀行

，確認貸款延期細節；金管局已發信要求所有銀行參與計劃，並已得到協調機制內的１１家主要

銀行支持。

金管局表示，鑑於疫情嚴峻，銀行業認為應爭取盡早推出計劃，以減輕企業面對的現金流壓

力。金管局已提醒銀行應調配足夠人手確保計劃運作暢順，並設立專線方便客戶查詢，將會密切

監察計劃推出後的運作情況，與銀行業保持緊密聯繫，不時檢視並優化安排。



＊主要中小企貸款銀行批出近九千宗申請＊



銀行業中小企貸款協調機制至今推出四輪支援企業及個人客戶的措施，包括企業及住宅按揭

「還息不還本」安排、延長貸款還款期及貿易融資貸款額轉為現金透支額。截至今年３月底，主

要中小企貸款銀行合共批出接近９０００宗申請，涉及金額超過５７０億元。個人客戶方面，銀

行亦已批出２８００宗包括住宅按揭「還息不還本」及應急貸款等申請，涉及金額超過８０億元

。（ｂｉ）

