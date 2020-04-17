【紓困措施】中銀香港歡迎「百分百擔保特惠貸款」計劃推出

《經濟通通訊社１７日專訊》中銀香港歡迎及支持「中小企融資擔保計劃」下推出「百分百

擔保特惠貸款」計劃，以協助受疫情影響的本地企業取得融資，紓緩其面對的營運及資金周轉壓

力，解決燃眉之急。該行早前已主動聯繫現有客戶，以及向超過１００個商會、社團和行業協會

介紹計劃。

按證保險公司公布，中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」將於下周一（２０日

）起接受申請。（ｃｌ）

