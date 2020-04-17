【紓困措施】匯豐：逾千企業表示有意提交百分百擔保特惠貸款申請

《經濟通通訊社１７日專訊》匯豐銀行宣布將於下周一（２０日）起，接受客戶申請中小企
融資擔保計劃「百分百擔保特惠貸款」。匯豐早前主動聯繫中小企，至今已有逾千間表示有意提
交申請，該行亦會協助準備所需文件。
匯豐香港工商金融主管趙民忠表示，匯豐一直與香港商界並肩而行，深明受疫情打擊的中小
企急需支持，以應對當前的挑戰。該行正竭盡所能，並利用數碼科技，以盡快為中小企提供所需
支援。（ｃｌ）
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