【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒３２％，連跌三周調整未結束

《經濟通通訊社１７日專訊》反映二手樓價的中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１７４﹒８６

點，按周跌０﹒３２％，累跌０﹒４０％。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，復活節長

假期，二手成交持續，季節性旺市未有結束，對樓價的影響將於５月中旬公布的ＣＣＬ才開始反

映。

ＣＣＬ三大整體指數走勢持續回軟，ＣＣＬ、ＣＣＬ Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）齊

跌３周，但跌幅輕微，分別僅累跌０﹒４０％、０﹒６２％及０﹒４９％。



＊豪宅連續近周窄幅徘徊＊



中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ最新報１７７﹒３８點，按周跌０﹒３７％。

ＣＣＬ（中小型單位）報１７５﹒３５點，按周跌０﹒２８％。ＣＣＬ、ＣＣＬ Ｍａｓｓ及

ＣＣＬ（中小型單位）同樣齊跌３周，樓價下調尚未完成。ＣＣＬ（大型單位）報１７２﹒３５

點，按周跌０﹒５８％。豪宅樓價連續７周於１７２點窄幅徘徊，近７周錄得４升３跌。



＊港島樓價三周累跌１﹒８９％＊



港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８２﹒４８點，按周跌０﹒８５％，連跌３周共１﹒８９％。九

龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７２﹒８９點，按周跌１﹒５２％。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１８９﹒９０點，按周升０﹒３３％。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１５９﹒０９點，按周升

１﹒４５％，升幅為１５周最大。新界兩區齊升兼同樣結束２周連跌，而港九市區齊跌，表現持

續分歧，屬短暫波動。

近３周計，港島及新界西樓價跌幅顯著，分別累跌１﹒８９％及１﹒６０％。而九龍及新界

東樓價仍然企穩，近３周分別累升０﹒９０％及微跌０﹒２５％。四區表現各異，樓價調整尚未

結束。（ｃｌ）

