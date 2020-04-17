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即市新聞

17/04/2020 16:03

【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒３２％，連跌三周調整未結束

　　《經濟通通訊社１７日專訊》反映二手樓價的中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１７４﹒８６
點，按周跌０﹒３２％，累跌０﹒４０％。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，復活節長
假期，二手成交持續，季節性旺市未有結束，對樓價的影響將於５月中旬公布的ＣＣＬ才開始反
映。
　　ＣＣＬ三大整體指數走勢持續回軟，ＣＣＬ、ＣＣＬ　Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）齊
跌３周，但跌幅輕微，分別僅累跌０﹒４０％、０﹒６２％及０﹒４９％。

＊豪宅連續近周窄幅徘徊＊

　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ最新報１７７﹒３８點，按周跌０﹒３７％。
ＣＣＬ（中小型單位）報１７５﹒３５點，按周跌０﹒２８％。ＣＣＬ、ＣＣＬ　Ｍａｓｓ及
ＣＣＬ（中小型單位）同樣齊跌３周，樓價下調尚未完成。ＣＣＬ（大型單位）報１７２﹒３５
點，按周跌０﹒５８％。豪宅樓價連續７周於１７２點窄幅徘徊，近７周錄得４升３跌。

＊港島樓價三周累跌１﹒８９％＊

　　港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８２﹒４８點，按周跌０﹒８５％，連跌３周共１﹒８９％。九
龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７２﹒８９點，按周跌１﹒５２％。新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１８９﹒９０點，按周升０﹒３３％。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１５９﹒０９點，按周升
１﹒４５％，升幅為１５周最大。新界兩區齊升兼同樣結束２周連跌，而港九市區齊跌，表現持
續分歧，屬短暫波動。
　　近３周計，港島及新界西樓價跌幅顯著，分別累跌１﹒８９％及１﹒６０％。而九龍及新界
東樓價仍然企穩，近３周分別累升０﹒９０％及微跌０﹒２５％。四區表現各異，樓價調整尚未
結束。（ｃｌ）

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