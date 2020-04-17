【香港政情】中聯辦回應中央干預香港事務：對基本法的故意曲解

《經濟通通訊社１７日專訊》港澳辦及中聯辦日前批評公民黨郭榮鏗主持內會正、副主席選

舉時濫用權力，或構成公職人員行為失當，被指有干預香港內部事務之嫌。

中聯辦發言人回應指，中央對港工作部門依據中央授權履行職責，有權力也有責任對香港事

務發言發聲，香港社會少數人提出所謂中央干預香港內部事務之說，完全是對《基本法》的歪曲

。

中聯辦表示，「兩辦」是中央授權專責處理香港事務的機構，不是《基本法》第２２條所指

的一般意義上的「中央人民政府所屬各部門」，有權代表中央政府，就涉及中央與特區關係事務

，《基本法》正確實施、政治體制正常運作和社會整體利益等重大問題，行使監督權，關注並表

明嚴正態度。少數法律專業人士拿第２２條指摘「兩辦」發聲，不僅是對《基本法》的故意曲解

，亦是對社會民意的刻意誤導。

中聯辦又批評郭榮鏗等一而再再而三地惡意「拉布」，導致各項經濟民生法案無法正常審議

，當立法會不能正常履行《基本法》賦予的憲制責任，中央不能坐視不管，必須過問和監督。

中聯辦又指，郭榮鏗行為已違背其就職時關於擁護基本法、效忠香港特區的誓言，更可能涉

嫌觸犯公職人員行為失當罪。相信特區有關方面能夠依法依規作出妥當處理，確保立法會正常運

作，確保基本法的貫徹實施。（ｂｉ）（ｚｚ）

