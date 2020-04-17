《本港樓市》鴨脷洲海旁道住宅地將於下周五招標，５月２２日截標

《經濟通通訊社１７日專訊》地政總署公布，將於下周五起（２４日）公開招標出售在

２０２０至２１年度賣地計劃內位於香港鴨脷洲海旁道住宅用地，並於５月２２日截標。

該地皮位於鴨脷洲內地段第１３７號，地盤面積約為１１２８﹒８平方米，指定作非工業

（不包括倉庫、酒店及加油站）用途。最低及最高樓面面積分別為４９２１平方米及

８２０１﹒６平方米。（ｙｗ）

