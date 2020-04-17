【新冠肺炎】食衛局：不能以短期數字決定是否放寬限聚令

《經濟通通訊社１７日專訊》食物及衞生局副局長徐德義表示，過去數日確診個案有初步回

落跡象，但疫情或有波動難以預測，不能以短期數字決定是否放寬限制社交距離措施，並指有群

組爆發會出現滯後，有部分群組爆發由第一宗個案到最後一宗，歷時２星期。

他提到雖然本港新確診個案數字稍為回落，但專家及世衛都指，今次疫情是長久戰，有一定

波動及不可預測。（ｂｎ）

