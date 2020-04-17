【企業盈警】亞洲水泥（００７４３）料首季純利按年減少



《經濟通通訊社１７日專訊》亞洲水泥（中國）（００７４３）公布，截至今年３月３１日

止三個月，預期集團未經審核的權益持有人應佔利潤將較２０１９年同期減少。

董事會認為上述預期減少主要由於在此期間爆發新型冠狀病毒（ＣＯＶＩＤ－１９），集團

產品銷量下降所致。

公司預期首季業績將於４月底前刊發。（ｂｎ）

