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17/04/2020 18:07

【企業盈警】亞洲水泥（００７４３）料首季純利按年減少


　　《經濟通通訊社１７日專訊》亞洲水泥（中國）（００７４３）公布，截至今年３月３１日
止三個月，預期集團未經審核的權益持有人應佔利潤將較２０１９年同期減少。
　　董事會認為上述預期減少主要由於在此期間爆發新型冠狀病毒（ＣＯＶＩＤ－１９），集團
產品銷量下降所致。
　　公司預期首季業績將於４月底前刊發。（ｂｎ）

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