《小傳日記》憧憬美復工，魚缸向上衝；高收四百點，牛市勢頭現？

《小傳日記》孖屐憧憬花旗國即將重啟經濟活動，加上有消息指瑞德西韋美國治療新冠肺炎

病人得到令人鼓舞效果。隔晚花旗國魚缸全線造好，先跌後回穩，道指回升３３點。美指期貨亞

洲時段仲叻仔，道指彈起逾３巴仙，亞太區魚缸今日全面造好。香江魚缸兩連跌後今日都吃住個

勢，高開４５１點報２４４５７點，盤中升幅擴大至６６０點，見全日高位２４６６６點，創自

３月１１日以嚟高位。

不過晏晝幾隻藍戰士唔生性，ＱＱ（００７００）、大象（００００５）齊齊倒跌，拖累魚

缸升幅收窄，低見２４３０８點。最終全日收報２４３８０，升３７３點或升近２巴仙，主板成

交１３７９﹒１１億銀，較上日多兩成三。國企指數報９８１５，上升１４２點或升逾１巴仙。

神州ＧＤＰ首季數據出爐，負增長已經係預料中事，Ａ場兩市表現仍然堅挺。上證綜指報２

８３８﹒４９，上升１８﹒５６點或升近１巴仙；深證成指報１０５２７﹒９９，上升５７﹒２

０點或升約半巴仙，兩市合計成交７４０３億銀人仔。

雖然大市表現唔錯，但並唔係每一隻藍籌隨大市升，大象未能企穩４０銀水平，軟半巴仙，

報３９﹒５銀；ＱＱ升近１巴仙，報４０９﹒６銀；港交所（００３８８）升近１巴仙，報２４

７銀；建行（００９３９）升唔夠半巴仙，報６﹒１２銀；神州移動（００９４１）升唔夠半巴

仙，報６０﹒３銀。



＊美團獲增持守穩一百蚊，保費收入升內險股價勁＊



今次肺炎疫情令到資金繼續投入新經濟股懷抱，全球最大電商龍頭亞馬遜同火熱嘅Ｎｅｔｆ

ｌｉｘ唔單止未有受疫情影響，反而成為疫情下市況大贏家，股價因為宅經濟概念而屢創新高，

港股呢邊嘅宅經濟概念股同樣獲資金追捧。ＡＴＭ係股票組合內不可或缺嘅鐵三角，三股今日表

現靠穩，ＱＱ原本早段高見４１９﹒６銀創兩個月新高，不過埋單只係升近１巴仙，報４０９﹒

６銀；阿里巴巴（０９９８８）都一度重上２１０銀，收市升逾２巴仙，報２０７﹒６銀。美團

點評（０３６９０）得到特斯拉第二大股東增持５６０幾萬股，今日都守得住個紅底，升逾１巴

仙，報１００銀。

保險佬今日就威威啦，領漲魚缸，ＡＩＡ（０１２９９）炒高近５巴仙，報７２﹒６銀，今

日推高大市接近１１０點。呢排幾隻內險股齊齊公布首季保費收入，今日同樣隨市反彈。中國平

安（０２３１８）抽高逾３巴仙，報７８﹒６銀；國壽（０２６２８）鏟高逾４巴仙，報１６﹒

０８銀；財險（０２３２８）飛起逾半成，報７﹒４３銀；太平（００９６６）飆近半成，報１

３﹒１銀；一季度收入同比增速超過３４％新華保險（０１３３６）彈升逾３巴仙，報２５﹒４

銀。



＊有大行唱好賭佬向上掃，新藥見效果醫藥佬最爽＊



瑞信最重新唱好返濠賭佬，仲分別將金沙中國（０１９２８）、永利澳門（０１１２８）、

銀河娛樂（０００２７）、澳博控股（００８８０）及美高梅（０２２８２）升評級，全部由中

性上調至跑贏大市。濠賭佬見到瑞信咁畀面，一於齊齊開ｐａｒｔｙ！銀河娛樂抽高逾２巴仙，

報４９﹒９５銀；金沙中國飆近５巴仙，報３１﹒８５銀；澳博起飛近４巴仙，報７﹒９元；永

利澳門跳高７巴仙，報１３﹒７２銀；新濠國際（００２００）鏟高逾８巴仙，報１４﹒４２銀

；美高梅中國（０２２８２）彈起逾５巴仙，報９﹒４５銀。

花旗國藥廠吉利德科學（ＧＬＩＤ）話，估計呢個月底獲得新冠肺炎嚴重感染病患者於第三

臨床階段研究數據；仲有醫學新聞網站報道佢旗下藥物瑞德西韋試治療新冠肺炎患者效果唔錯，

成班醫藥佬齊齊沾光起鬨！綠葉製藥（０２１８６）起哄近４巴仙，報３﹒８４銀；中國生物製

藥（０１１７７）炒高逾３巴仙，報１１﹒５４銀；石四藥集團（０２００５）抽高逾２巴仙，

報６﹒０９銀；方達控股（０１５２１）起飛逾７巴仙，報３﹒９９銀；藥明生物（０２２６９

）跳高近１巴仙，報１１６﹒５銀。



＊阿爺又吹雞汽車上樓梯，發改委發功鐵鳥上天穹＊



阿爺幾忙都好，點會遺忘汽車佬呢！工信部噚日發布《２０２０年新能源汽車標準化工作要

點》同埋《２０２０年智能網聯汽車標準化工作要點》，提出將繼續加快新能源汽車重點標準研

制，加快推進汽車智能化標準制定，發揮標準對技術創新和產業升級嘅引領作用。汽車佬見阿爺

支持自然開心到彈起。吉利汽車（００１７５）抽高近６巴仙，報１１﹒７銀；北京汽車（０１

９５８）起飛近７巴仙，報３﹒２９銀；長城汽車（０２３３３）跳高逾３巴仙，報５銀；東風

集團（００４８９）彈起近４巴仙，報５﹒１２銀；廣汽集團（０２２３８）鏟高近６巴仙，報

６﹒５８銀。

發改委今日發布《關於促進樞紐機場聯通軌道交通的意見》，鼓勵採用機場公司、航空公司

入股等多種方式參與軌道交通建設和運營，加強政府政策和資金支持力度，創新優化補貼機制等

等。神州鐵鳥自然升天！國航（００７５３）起哄半成，報５﹒２８銀；南方航空（０１０５５

）炒高逾７巴仙，報３﹒５銀；東方航空股份（００６７０）抽高近６巴仙，報２﹒９５銀；首

都機場（００６９４）跳高２巴仙，報５﹒４７銀；中銀航空租賃（０２５８８）彈起近４巴仙

，報４９﹒６５銀。請請！



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