【新冠肺炎】道富料下半年中國經濟出現強勁反彈，對Ｈ股仍樂觀

《環富通基金頻道１７日專訊》道富環球市場高級多元資產策略師陸庭偉就中國第一季度

ＧＤＰ和經濟數據發表市場評論道，鑒於今年中國的農曆新年較早而至且緊跟著全國各地陸續採

取封城措施以遏制新冠肺炎疫情，商業活動和國內消費由此受到影響，因此第一季度國內生產總

值出現較大幅度的下降並非意料之外。該行看到了一些企穩的初步跡象已顯現，其中最引人注目

的是４月份首兩周鐵礦石進口的增加，同時，工人流動性已提高至８０％以上。

３月份最重要的宏觀數據是創紀錄的信貸增長。３月份融資總額增加了５﹒２萬億元人民幣

，是２月份的五倍之多，也是２０１９年的兩倍。銀行貸款是向家庭和私營企業提供信貸的最直

接渠道，在大幅攀升的信貸額中佔比也最多，這意味著更多企業的復工。

該行認為中國已經過了第一階段（控制疫情）和第二階段（復工復產），但完全激活第三階

段（國內復甦）需要更直接的政策回應。今天的零售額遠低於預期，這表明中國在改善流動性傳

導和重振內需方面仍有調整空間。鑒於中國的家庭財富效應嚴重依賴房地產市場的價值，該行預

期政府或會放寬對房地產貸款和購房者的限制，並通過延遲支付利息甚至免除各種企業或土地稅

來支持開發商。

雖然該行很可能需要等到下半年才會看到中國經濟出現更強勁的反彈（而不是第二季度的Ｖ

型反彈），但該行對中國Ｈ股仍保持樂觀。由於其較低的估值、改善的流動性、為提振國內需求

而採取的集中的貨幣和財政應對措施、以及中國房地產和企業債券市場在連續多年表現優異後吸

引力有所下降，中國Ｈ股應該會迎頭趕上。從貨幣角度來看，該行預計美元兌人民幣近期將返至

７﹒０以下。人民幣走強將降低進口成本，提高普通家庭的實際收入，而人民幣走弱對出口而言

並非好兆頭，因為外部需求已然崩潰。（ｈｏ）

