【新冠肺炎】富達：ＥＳＧ評級助發掘疫情中表現優秀企業

《經濟通通訊社１７日專訊》近期新冠疫情肆虐全球重挫環球資產市場，驟看似乎是無差別

的廣泛拋售，但在富達國際最新的研究數據中顯現出差異。富達國際自設的一套環境、社會和企

業管治（ＥＳＧ）評級，數據顯示，在最近的波動市況中，由Ａ到Ｅ的評級，企業所獲的評級每

增加一級，其股價表現將領先大市指數大約２﹒８個百分點。



＊企業資產的ＥＳＧ評級呈正相關關係＊



這套富達國際專有可持續性投資評級系統，在研究期內透過深入分析各企業於不同範疇的表

現，對逾２６００間企業進行評級。預測評級結果是根據與企業的直接溝通及互動協作而作出，

當中包括富達國際每年與不同企業的決策者合共進行約１５０００次會議。

研究數據顯示，即使投資市場陷入危機，企業資產於市場表現的優劣，與富達國際專有

ＥＳＧ評級高低，依然呈正相關關係。在這個富達國際專有可持續性投資評級中，獲較高評級

（Ａ級及Ｂ級）企業所發行的股票及債券，在最近的平均市場表現，也優於獲中間水平評級

（Ｃ級）及較低評級（Ｄ級和Ｅ級）企業所發行的資產，並且出現明顯的線性關係。

由２月１９日至３月２６日的３６天內，標準普爾５００指數下跌２６﹒９％。期內，於富

達國際的ＥＳＧ評級系統中，獲較高評級（Ａ級及Ｂ級）企業合計的股價平均跌幅低於大市指標

，而Ｃ級至Ｅ級的股價平均跌幅則高於大市。在此研究期內，獲Ａ級評級企業合計的平均股價表

現，較標普５００指數高出３﹒８個百分點，而獲Ｅ級評級企業合計的平均股價表現，則較標普

５００指數低７﹒４個百分點。

富達國際全球企業管治及可持續性投資主管陳振輝指出，近期各國為遏止疫情擴散而暫停經

濟活動，對投資者帶來的影響顯而易見，因各類資產均難逃一跌。今年２月至３月期間，美國以

有史以來最快的速度步入熊市，也是富達國際開展可持續性投資評級以來首次遇上大規模的資產

市場動盪。

在開展可持續性投資的研究時，該行認為具良好可持續發展特徵的企業，背後都擁有一個優

秀的管理團隊，同時這類企業發行的相關資產理應表現更勝指標，即使市場陷入危機時亦應如是

。研究期內所取得的數據，也支持了這個觀點。

儘管市場仍存隱憂，包括市場突然復甦、市場波幅及信貸質素的調整等，但具強勁可持續性

因素與資產回報之間呈正相關關係的研究實證，證明了將ＥＳＧ因素列為投資研究其中一項基本

範疇的重要性，也增加了該行對此投資策略的信心。



＊獲ＥＳＧ的Ａ評級企業債券表現勝市場＊



富達國際的研究更發現，由今年年初至３月２３日，獲較高ＥＳＧ評級企業所發行的債券於

未調整基準下的平均表現，優於獲較低ＥＳＧ評級企業的債券。

在ＥＳＧ評級中，１４９家獲Ａ級評級企業所發行債券，在研究期內的平均回報為

－９﹒２３％，相對優於獲Ｂ級評級及Ｃ級評級企業的債券，期內分別錄得－１３﹒１６％及

－１７﹒１４％的平均回報。（ｈｏ）

