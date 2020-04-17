【數據解讀】富達：內地仍可推小規模刺激以促進消費和科技投資

《經濟通通訊社１７日專訊》今天上午中國國家統計局發布２０２０年第一季宏觀經濟數據

，富達國際中國區股票主管、基金經理周文群評論道，中國內地２０２０年第一季ＧＤＰ較去年

同期下降６﹒８％，符合預期。一系列統計數字均反映經濟疲軟，例如社會消費品零售總額較去

年同期下降１９％，全國固定資產投資較去年同期下降１６﹒１％。進出口資料相對更有韌性，

出口下降１１﹒４％，進口僅僅溫和下降０﹒７％。這也令貿易順差達到９８３億元，較去年同

期下降８０﹒６％。消費和固定資產投資在ＧＤＰ構成當中佔比更大。

數據反映相對樂觀的一面在於，人均可支配收入僅僅下降３﹒９％（實際）。多數生產消費

活動已在三月漸漸恢復，所以我對２０２０年第二季的強勁復甦很有信心。著眼未來，我們將會

看到ＧＤＰ結構持續改善，消費佔比不斷增大，對進出口貿易的依賴程度也會逐步降低。因為新

冠疫情在全球的大爆發，我預計２０２０年第二季的貿易數據將更疲軟。國內消費和固定資產投

資已在四月快速回暖，所以這「兩架馬車」預計將在接下來的ＧＤＰ增長中扮演更重要的角色。

外界普遍預期政府將在兩會期間宣布更多的刺激性政策，但由於政策基調已經由保增長轉為

穩就業，我預計市場的期待可能落空。較小規模的刺激仍有可能推出，尤其是在促進消費和鼓勵

科技領域投資等等。同時，預計政府仍會繼續在金融等行業推出更多的改革和開放政策，這些舉

措都有利於支持Ａ股市場的後續表現。（ｈｏ）

