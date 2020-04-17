《股市一周》憧憬美重啟經濟，港股全周反覆升７９點，創一個月高

《股市一周》復活節過後歐美新冠疫情漸漸緩和，部分歐洲國家開始計劃放鬆防疫措施，美

國總統特朗普亦公佈重啟經濟的新指引，港股全周反覆向上，創逾一個月高，高見２４６６６點

，全周升７９點。

周一（１３日）為復活節假期，港股休市。

周二（１４日），因上周全球主要產油國簽定減產協議，港股輕微高開４７點報２４３４７

點，其後內地公布上月進出口數據勝預期，推動港股繼續上揚，全日收升１３５點，收報

２４４３５點。

周三（１５日）港股高開低收，隔晚憧憬美國重啟經濟，美股急漲，港股開市跟隨高開６４

點報２４４９９點。惟美股期貨急挫，加上國際油價亦轉跌，港股由升轉跌，全日收報

２４１４５點跌２９０點。

周四（１６日），美國公布上月零售銷售及製造業產出均遜預期，港股跟隨外圍低開，曾一

度失守兩萬四，低見２３８５４點，跌２９０點。惟股王騰訊（００７００）獨力撐市，港股收

市跌幅縮窄至１３８點收報２４００６點。

周五（１７日），美國總統特朗普公布重啟經濟指引，加上有消息指瑞德西韋對治療新冠肺

炎病人取得正面療效，刺激美股期貨在亞洲時段飆升，港股裂口高開４５１點，報２４４５７點

。隨後，內地公布首季ＧＤＰ跌６﹒８％，為有紀錄以來首次負增長，港股升幅收窄，最終全日

升３７３點，報２４３８０點。

總結一周，港股在２３８５５至２４６６７之間波動，今日收報２４３８０，全周升７９點

或０﹒３３％。國指收報９８１５，全周升４點或０﹒０４％。日均主板成交１１６８億元，較

上周增加１６％。

重磅股方面，騰訊（００７００）全周漲４﹒６５％，報４０９﹒６元；友邦

（０１２９９）揚１﹒４０％，報７２﹒６元；港交所（００３８８）軟０﹒１６％，報２４７

元；中移動（００９４１）下滑２﹒１１％，報６０﹒３元；匯控（００００５）挫３﹒６６％

，報３９﹒５元。



＊瑞信籲收集賭股跑出，油價持續跌三桶油包尾＊



瑞信發表報告指，相信內地「自由行」有望可於５月恢復，建議短期可收集濠賭股兼升目標

價，濠賭股跑出。金沙（０１９２８）全周升４﹒６０％，報３１﹒８５元；銀河娛樂

（０００２７）漲４﹒０６％，報４９﹒９５元；美高梅（０２２８２）抽升６﹒４２％，報

９﹒４５元；永利（０１１２８）揚６﹒６９％，報１３﹒７２元；新濠國際（００２００）飆

１１﹒７８％，報１４﹒４２元。

石油輸出國組織下調今年石油需求，並指此次下調可能不會是最後一次，油價持續下跌，三

桶油受壓。中石化（００３８６）全周跌３﹒４９％，報３﹒８７元；中石油（００８５７）急

挫７﹒３８％，報２﹒７６元；中海油（００８８３）跌５﹒９４％，報８﹒３９元；中海油服

（０２８８３）跟跌５﹒９６％，報６元。

瑞銀表示受疫情拖累，下調燃氣股今年銷量預測，並削多隻燃氣股目標價，燃氣股走低。當

中，中國燃氣（００３８４）遭第三大股東折讓１３％悉數沽售，全周插８﹒１０％，報

２３﹒２５元；昆侖能源（００１３５）跌４﹒６４％，報４﹒５２元；新海能源

（００３４２）挫３﹒３１％，報１﹒１７元；華潤燃氣（０１１９３）走低２﹒６６％，報

４０﹒２元；新奧能源（０２６８８）下滑２﹒６１％，報８０﹒２５元。



＊公布首季保費後內險齊彈，獲大行加持體品造好＊



多隻內險股公布首季保費收入後齊齊反彈。中國太平（００９６６）全周反彈２﹒９９％，

報１３﹒１元；中國太保（０２６０１）升２﹒３０％，報２４﹒４５元；新華保險

（０１３３６）漲３﹒２５％，報２５﹒４元；中國人壽（０２６２８）揚２﹒５５％，報

１６﹒０８元；中國平安（０２３１８）升３﹒０８％，報７８﹒６元。

近日，中金、野村等多間大行唱好安踏（０２０２０）兼升其目標價，全周抽升８﹒３０％

，報６３﹒９５元。其他體品股亦造好，李寧（０２３３１）微升０﹒２１％，報２４﹒２５元

；申洲國際（０２３１３）飆７﹒１４％，報９３﹒８５元；滔搏（０６１１０）漲４﹒８６％

，報９﹒４９元；特步國際（０１３６８）揚１﹒１２％，報２﹒７２元。

據國家統計局公布，今年首季商品房銷售額下跌近２５％，內房股普跌。萬科企業

（０２２０２）全周下跌２﹒１１％，報２５﹒５５元；龍湖（００９６０）挫４﹒４０％，報

３８﹒０５元；融創中國（０１９１８）走低５﹒２４％，報３４﹒３５元；中海外

（００６８８）下滑１﹒８４％，報２６﹒１５元；華潤置地（０１１０９）跌２﹒４３％，報

３２﹒１元。（ｆｚ）

